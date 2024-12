Atalanta - Real Madrid : les compositions officielles

Les Espagnols sont au pied du mur. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’Atalanta Bergame ce mardi à 21h, pour le compte de la 6e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct sur notre site. Actuellement 24es avec deux victoires et trois défaites, les hommes de Carlo Ancelotti doivent impérativement s’imposer pour se donner de l’air et rester dans la zone qualificative des barragistes. De leur côté, les Italiens, toujours invaincus, auront l’occasion de se rapprocher d’une qualification dans les huit premiers, synonymes d’un passage direct en huitièmes de finale.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Kylian Mbappé, Brahim Diaz et Vinicius, tout juste de retour de blessure. Aurélien Tchouaméni remplace Raùl Asencio en défense centrale et jouera aux côtés d’Antonio Rüdiger. Autre surprise, Dani Ceballos est titulaire dans l’entrejeu avec Jude Bellingham et Federico Valverde.

Les compositions officielles :

Atalanta Bergame : Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri - Pasalic - De Ketelaere, Lookman.

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Garcia - Valverde, Ceballos, Bellingham - Brahim, Mbappé, Vinicius.