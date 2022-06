Rabah Madjer condamné à de la prison ferme

Ancien joueur de Porto et ex-sélectionneur des Fennecs, Rabah Madjer vit une descente aux enfers. Accusée de « faux et usage de faux », de « fausse déclaration » et « d’escroquerie », l’ancienne gloire algérienne était soupçonnée d’avoir encaissé des chèques de publicité pour ses deux journaux... qui avaient fermé un an auparavant.

La justice locale avait requis 18 mois de prison ferme. Au final, RMC Sport nous apprend que la peine est un peu sévère, mais que Madjer ira bien dormir en prison. Il a en effet été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. Madjer et un autre accusé ont également été condamnés à payer 320 000€ à l’Alep, société qui avait payé pour ces publicités jamais publiées.