Thiago Alcantara est toujours dans le flou

Il a été l'un des grands artisans du sacre européen du Bayern Munich il y a seulement quelques semaines. Auteur de prestations de classe mondiale, face au FC Barcelone et en finale contre le Paris Saint-Germain notamment, Thiago Alcantara a mis fin à son aventure bavaroise de la plus belle des manières. Sept ans après avoir débarqué dans l'écurie germanique, l'international espagnol va ainsi faire ses valises cet été en quête d'un nouveau challenge. Un divorce plus ou moins amical, puisque les dirigeants du champion d'Europe en titre ont accepté d'offrir un bon de départ à leur milieu de terrain de 29 ans, et demandent un prix plutôt honnête de 30 millions d'euros pour accepter de le lâcher.

La suite après cette publicité

Liverpool a longtemps semblé en pole position pour le recruter. Mais le dossier n'a pas vraiment avancé, malgré l'annonce d'un accord entre le joueur et la formation de la Mersey, appuyée ce jeudi soir encore par Bild. Peut-être est-il lié à l'avenir de Georginio Wijnaldum, de son côté annoncé au FC Barcelone. Quoi qu'il en soit, c'est surtout sur le plan financier que ça semble bloquer actuellement, et un départ du Néerlandais pourra probablement faciliter l'arrivée du cadet de la fratrie Alcantara à Anfield.

Son cas divise le Barça

Dans le même temps, à Barcelone, beaucoup de fans se demandent pourquoi leur club de cœur n'est pas passé à l'attaque afin de saisir cette opportunité. Longtemps, un retour du produit de La Masia en terres catalanes a semblé impossible, mais tout pourrait avoir changé ces deniers jours. Selon SportBild, le deuxième de la dernière édition de la Liga aurait contacté le maestro. Ce n'est pas tout, puisque le joueur serait même au cœur d'une petite guerre en interne.

La direction souhaiterait ainsi renforcer l'entrejeu en recrutant l'Espagnol, alors que Ronald Koeman pousserait pour faire signer Georginio Wijnaldum, qu'il connaît bien puisqu'il l'a eu sous ses ordres en sélection. Reste donc à voir si l'état-major sera prêt à faire une fleur au tacticien néerlandais. Mais dans le même temps, le chrono défile et Thiago Alcantara attend toujours de savoir de quoi sera fait son avenir, alors que les gros championnats européens sont déjà sur le point de reprendre...