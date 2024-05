LdC : Samir Nasri est déçu par le PSG

Hier soir, le PSG s’est incliné 1 à 0 en 1/2 finale aller de la Ligue des champions. Un match globalement décevant pour Samir Nasri. Sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+, l’ancien joueur de l’OM et d’Arsenal a livré son analyse. «Sur le contenu, on reste un peu sur notre faim. Les joueurs qui ont fait la force de ce groupe parisien ont été moins en vue. J’ai trouvé Vitinha un peu moins en vue. Nuno Mendes, pour moi, est passé à côté de son match, ce qui a permis à Jadon Sancho de briller. Bradley Barcola a aussi été un peu moins bien. Donc je trouve que dans le contenu, Paris n’a pas assez créé.»

La suite après cette publicité

Il est aussi revenu sur le but de l’écurie allemande. «Le problème, lorsqu’on joue avec une défense très haute, il faut que le pressing soit fait au bon moment et qu’on empêche justement ces passes. Le contrôle de balle est magnifique, il le fait dans sa course ce qui lui permet de ne pas perdre de vitesse. Après, il ajuste parfaitement Donnarumma. Le but est magnifique, rien à redire.» Une analyse claire, nette et précise.