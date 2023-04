Ballon d’Or : la sortie lunaire de Mario Balotelli

Enfant terrible du football italien, Mario Balotelli était considéré comme un grand espoir. Talentueux, l’attaquant a souvent fait parler de lui pour son comportement. A présent à Sion, Super Mario continue son bonhomme de chemin. Questionné par Marca, il est revenu sur son parcours.

La suite après cette publicité

L’occasion d’évoquer le Ballon d’Or, un trophée qui était selon lui à sa portée. «Mon agent Mino Raiola, qui me manque beaucoup, disait que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo gagnaient le Ballon d’Or chaque année parce que je ne m’exprimais qu’à 20% de mon potentiel. Et il avait raison.» Ce qui lui laisse visiblement des regrets.

À lire

PSG : deux retours importants à l’entraînement