Polémique Belmadi : l'Algérie calme le jeu avec la Gambie

La rencontre Algérie-Cameroun fait décidément couler beaucoup d'encre. Après l'interview de Djamel Belmadi, qui a de nouveau taclé l'arbitre gambien Bakary Gassama, la Fécafoot a répondu par le biais de son président Samuel Eto'o. Agacé par les remarques du sélectionneur algérien, qui n'a pas parlé des Lions Indomptables directement, le Cameroun a incendié Belmadi. Dans la foulée, la Fédération Gambienne a aussi fracassé l'homme fort des Fennecs. «La Fédération a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération Algérienne de Football à ce sujet, et a demandé officiellement à la FIFA et à la CAF d'ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires à l'encontre de l'entraîneur principal de l'équipe nationale algérienne de football M. Djamel Belmadi». Attaquée de toutes parts, la FAF avait pondu un communiqué pour répondre à Eto'o et au Cameroun.

La suite après cette publicité

Hier, elle en a publié un nouveau pour faire un point sur la situation et les relations avec la Gambie. «Faisant suite à la plainte de la Fédération gambienne de football (FGF), dont la Fédération algérienne de football (FAF) a été destinataire, et à travers laquelle elle exprime ses inquiétudes au sujet de l’arbitre M. Bakary Papa GASSAMA, qui a officié le dernier match des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA – Qatar 2022 entre l’Algérie et le Cameroun, le 29 mars 2022 à Blida, le Président de la FAF, M. Amara Charaf-Eddine a eu un entretien téléphonique avec son homologue gambien, M. Lamin Kaba Bajo. Les deux hommes ont longuement échangé sur ce sujet, où chacun a expliqué sa position vis-à-vis de ce qui s’est passé, notamment la partie algérienne qui a rappelé qu’elle était dans son droit le plus absolu d’introduire une réclamation relative à un arbitrage ayant pesé, selon elle, sur le résultat d’une rencontre aussi importante que celle qualificative à une Coupe du Monde. A l’issue de leurs discussions, empreintes de courtoisie, les deux présidents se sont promis d’œuvrer chacun de leur côté à apaiser la situation et à laisser les choses dans leur contexte strictement réglementaire, tout en préservant les bonnes relations qu’entretiennent depuis toujours les fédérations des deux pays». La suite au prochain épisode ou communiqué !