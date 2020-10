LOSC - RC Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un derby qui sent la poudre ce soir au Stade Pierre Mauroy ! Pour clôturer cette 7e journée de Ligue 1, c'est un choc du haut de tableau que vont nous offrir le LOSC et le RC Lens. En effet, de part et d'autre, il suffit d'une victoire pour s'emparer de la tête du championnat. Christophe Galtier devrait aligner son habituel 4-4-2 avec Maignan dans les buts. Une défense composée de Bradaric dans le couloir gauche, d'une charnière centrale avec Botman et Fonte et enfin Çelik à droite. Un double pivot où Renato Sanches accompagnera l'expérimenté Benjamin André. Bamba et Ikoné seront chargés d'animer les ailes. Enfin, David et Yilmaz seront à la pointe de l'attaque.

De son côté, le club artésien devrait se présenter dans son 3-4-1-2 qui fonctionne bien depuis le début de la saison. Leca gardera les cages lensoises, devant lui les trois axiaux devraient être Haïdara, Badé et Gradit. Boura aura le rôle de piston dans le couloir gauche, Doucouré et Cahuzac animeront le milieu de terrain et Clauss sera le piston à droite. Kakuta devrait évoluer en numéro 10 derrière les deux attaquants que devraient être Sotoca et Banza.