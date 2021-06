Puma révèle le maillot extérieur du PSV Eindhoven pour la saison 2021-2022

Après une belle saison ponctuée à la seconde place de l'Eredivisie derrière la grande Ajax Amsterdam, le PSV Eindhoven donne déjà le ton en vue de la campagne 2021-2022 en dévoilant un nouveau maillot extérieur électrique.

Partenaire officiel du PSV depuis la saison dernière, Puma a connu des débuts rêvés et pourrait même bénéficier de la lumière apportée par la Ligue des champions la saison prochaine puisque les Rouge et Blanc tenteront de se défaire de Galatasaray lors du deuxième tour qualificatif. Pour le déplacement à la Türk Telekom Arena, les hommes de Roger Schmidt auront justement droit à une tunique s'éloignant fortement de ce que l'on a l'habitude de voir du côté d'Eindhoven.

Alors que le maillot domicile reste toujours plus ou moins le même depuis des décennies avec les fameuses bandes verticales rouges et blanches, les maillots extérieur sont quant à eux bien différents d'années en années et pour la saison 2021-2022, la marque au félin bondissant s'est inspirée d'une tunique dévoilée par Nike dans les années 1990.

Si les couleurs diffèrent régulièrement sur ces secondes tuniques, le bleu, le noir et le blanc dominent tout de même alors que le violet n'est apparu que lors des saisons 1995-1996 et 1996-1997. C'est aujourd'hui ce coloris violet qui est repris sur cette nouvelle tunique qui mélange le passé et le présent avec l'ajout d'éléments de design modernes. On retrouve ainsi des motifs ton sur ton sur la partie avant du maillot alors qu'une pointe de vert se présente sur les épaules, le sponsor maillot et le logo du félin bondissant, pour apporter une touche électrique.