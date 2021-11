Séville FC : Ivan Rakitic se propose au PSG

De retour au Séville FC à l'été 2020, club qui l'a vu grandir, le milieu de terrain Ivan Rakitic fait les beaux jours des Blaquirrojos, en participant dernièrement à la victoire lors du derby sévillan face au grand rival, le Real Betis (2-0). Alors qu'il était lié au Paris Saint-Germain pendant plusieurs fenêtres de transfert lorsqu'il évoluait au FC Barcelone, l'international croate (106 sélections, 15 buts) est revenu sur ces rumeurs qui l'envoyaient au club de la capitale dans un entretien accordé à beIN Sports.

«Ah! Aujourd’hui cela me plairait. S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler demain, a-t-il déclaré avec humour, avant de poursuivre. Plus sérieusement, cela ne s’est pas fait pour plusieurs raisons. J’aurais bien aimé jouer à Paris. Le PSG pour moi… ce qu’ils sont en train de réaliser, et pas seulement cette saison mais bien depuis plusieurs années, mérite un grand respect. Je tire mon chapeau au Président, à Leonardo et à l’entraîneur. C’est un club qui a grandi très vite et qui a beaucoup de pression aujourd’hui. J’aurais été heureux de rejoindre Paris mais mon transfert ne s’est pas fait. Cela m’aurait plu mais finalement j’ai été heureux de rester à Barcelone.»