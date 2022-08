Ligue 1 : Auxerre enchaîne et enfonce Strasbourg

Strasbourg n'y arrive plus. Après une sublime saison réalisée l'an dernier, les hommes de Julien Stéphan font face à un triste bilan de quatre matches sans victoire en Ligue 1. En déplacement chez l'AJ Auxerre, qui monte en puissance après avoir battu Montpellier (2-1), les Alsaciens ne devaient pas se louper. Car dans cette saison très compliquée où quatre équipes vont devoir descendre en Ligue 2, chaque point sera important jusqu'à la fin de saison.

Mieux en début de match, le RCSA se procurait la première occasion de la partie grâce à Lienard, qui ne pouvait faire mieux que trouver le petit filet extérieur (10e). Avant une lourde frappe de Bellegarde, captée en deux temps par Costil (16e). Mais au fur et à mesure de cette première période, l'AJA se montrait plus organisée et commençait à faire douter son adversaire. Après une reprise manquée de Gameiro, Sinayoko jouait de son physique et trouvait Perrin. D'une frappe croisée, l'ex-Lyonnais ouvrait le score (1-0, 29e).

Strasbourg est relégable

À la mi-temps, l'AJ Auxerre menait logiquement devant Strasbourg et manquait même de faire le break juste après le retour des vestiaires. Sinayoko, très bon ce samedi, effaçait Doukouré pour tenter de trouver Sakhi... trop court (47e). Après l'heure de jeu, les Auxerrois parvenaient à subir les offensives alsaciennes et risquait de concéder le penalty après une main de Joly devant Ajorque. Mais le VAR a donné raison aux hommes de Jean-Marc Furlan (70e).

Sur une dernière action dangereuse, Aholou adressait une belle passe lobée pour Gameiro, mais sa reprise manquait clairement de puissance et profitait à Costil (84e). Et finalement, Auxerre (5e) a bien tenu en fin de rencontre et enchaîne une deuxième victoire en deux rencontres. Un gros gain de confiance, avant d'aller sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, lors de la prochaine journée. En revanche, le début de saison tourne à la catastrophe pour Strasbourg (17e), qui tentera d'empocher sa première victoire contre Nantes.