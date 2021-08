Le PSG connaît le prix à payer pour Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

Qui a dit que le mercato estival 2021 du Paris Saint-Germain était terminé ? Après avoir enrôlé gratuitement Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et surtout Lionel Messi, tout en ayant déboursé environ 60 millions d'euros pour attirer Achraf Hakimi dans ses filets, le club de la capitale a frappé un énorme coup sur le marché des transferts.

Et si l'arrivée stratosphérique du sextuple Ballon d'Or du côté du Parc des Princes constitue un véritable enjeu financier pour les décisionnaires rouge et bleu, Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et toute la bande n'ont pas dit leur dernier mot. Comme nous vous le révélions en exclusivité le 9 août dernier, le Paris SG prévoit de se lancer à l'assaut du prometteur et courtisé Eduardo Camavinga (18 ans) d’ici au 31 août et la fin du mercato d'été.

30 M€ pour convaincre Rennes ?

L'Equipe confirme d'ailleurs nos informations ce lundi soir au sujet du milieu de terrain du Stade Rennais. Le quotidien sportif explique aussi que le club breton n'a pas perdu espoir à l'idée de faire signer une prolongation de contrat à son poulain, qui sera libre de s'engager où bon lui semble au mois de janvier prochain, soit 6 mois avant la fin de son bail actuel (2022). C'est d'ailleurs la tendance, à l'instant T, du clan Camavinga, ajoute le journal.

Mais voilà, tant que le marché des transferts n'a pas officiellement fermé ses portes, tout reste jouable. Une chose dont sont parfaitement conscients tous les acteurs du marché. Comme nous vous le précisions il y a quelques jours, l'international tricolore favorise une arrivée au PSG. D'après L'Equipe, Rennes pourrait accepter de laisser filer Eduardo Camavinga cet été en échange d'un chèque de 30 M€ environ. Un tel scénario éviterait de laisser filer librement une pépite formée au SRFC, même si cela paraît dérisoire au regard des montants évoqués il y a encore quelques semaines...