Le PSG va aussi foncer sur Eduardo Camavinga !

Le mercato du Paris Saint-Germain, déjà d'une grande ampleur, prend une tournure historique avec l'arrivée annoncée de Lionel Messi, dans les prochaines heures ou les prochains jours. Après Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, le PSG pourrait achever son marché avec la déflagration Messi. Quoi que...

Selon nos informations, le club de la capitale n'exclut pas d'autres coups sur le mercato et continue de lorgner Eduardo Camavinga. Cible de Nasser Al-Khelaïfi et des patrons à Doha depuis déjà un an, le jeune milieu français de 18 ans va bien être l'objet d'une offensive parisienne en fin de mercato. L'intérêt a clairement été signifié au clan Camavinga.

Camavinga penche pour le PSG

Titulaire avec Rennes pour le premier match de la saison, face au RC Lens (1-1), l'international français a envie de rallier le Paris Saint-Germain, conscient qu'une telle opportunité est difficile à refuser. Courtisé également par Manchester United, qui prépare la succession de Paul Pogba, il favorise un transfert à Paris.

La volonté du PSG de le signer est en tout cas bien réelle et le Stade Rennais peut s'attendre à une fin de mercato agitée. Après avoir évoqué le montant de 100 M€ il y a quelques semaines, la direction du club breton espère récupérer 50 M€ grâce au jeune talent français. Mais au regard de la situation contractuelle de Camavinga (en fin de contrat en 2022), l'indemnité de transfert pourrait se négocier bien en-deçà...