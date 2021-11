Daniel Osvaldo n'aime pas Mauro Icardi

Argentin devenu international italien (14 sélections, 4 buts), Daniel Osvaldo (35 ans) a raccroché les crampons. Mais dans son pays natal, l’ancien attaquant de l’AS Roma, de la Juventus ou de Boca Juniors reste un bon client des médias.

Et TyC Sports vient de relayer son passage dans l’émission Los Mammones dans laquelle Osvaldo évoque sa relation avec Mauro Icardi. « Non, la vérité c’est que je ne l’aime pas. Pourquoi voulez-vous que je vous mente ? Une fois, on s’est chauffés, mais grâce à Dieu ce n’était pas à cause de Wanda (rires) ! C’était sur une action. Il restait peu de temps, on perdait et on avait un contre. Il avait le ballon et il l’a gardé sur 30 mètres alors que j’étais tout seul. » Pour rappel, les deux attaquants ont joué six mois ensemble à l'Inter.