National : le calendrier 2020-2021 dévoilé

Alors que la Ligue de Football Professionnel a récemment dévoilé le calendrier de Ligue 1 pour la saison prochaine, et celui de Ligue 2, on attendait encore celui de National. Et ce vendredi, la Fédération française de football (FFF) a enfin sorti ce précieux calendrier.

La suite après cette publicité

Le prochain championnat de National débutera le vendredi 21 août et se terminera le 14 mai 2021 avec la 34e et dernière journée. À noter qu'avec la trêve hivernale, il n'y aura aucune rencontre du 18 décembre au 8 janvier.