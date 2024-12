Inter : Inzaghi encense l’année de Lautaro Martínez

Auteur d’un but ce samedi 28 décembre face à Cagliari (0-3), Lautaro Martínez a conclu son année sur la meilleure des manières. L’Argentin, auteur de 6 buts et de 2 passes décisives en Serie A cette saison, a reçu les louanges de son coach, Simone Inzaghi. «Il n’a pas joué tout le temps, en Ligue des champions et en Coppa Italia. Cette situation lui a pesé, même s’il n’en a pas beaucoup parlé. Il nous apporte autant que les autres attaquants, il ne sera jamais un problème pour l’Inter mais toujours une solution», a ainsi lâché l’entraîneur de l’Inter.

L’intéressé, a également réagi au micro de la télévion italienne estimant que «l’important, c’est que celui qui entre sur le terrain fasse ce que l’entraîneur lui demande. Nous sommes un groupe extraordinaire, qui se bat individuellement pour ses camarades».