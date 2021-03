EdF : Didier Deschamps valide le choix Zidane pour lui succéder

Sauf accident, Didier Deschamps devrait rester sélectionneur de l'équipe de France, au moins jusqu'à la fin de son contrat, à l'issue de la Coupe du Monde 2022. Très apprécié des joueurs et de sa fédération, l'ancien milieu de terrain, qui est arrivé à la tête des Bleus en 2012 a connu beaucoup de réussite et de succès. Mais il sait aussi qu'il est plus proche de la fin de l'aventure que du début. Lui aussi pense à la suite et voit bien Zinedine Zidane lui succéder un jour.

«Sa réussite, en tant qu’entraineur, lui a donné beaucoup de crédibilité. La légitimité, il l’avait, mais la crédibilité, il est allé la chercher avec son club. Donc c’est probable qu’à un moment où un autre ça puisse arriver» a lâché Deschamps au micro de Téléfoot ce dimanche matin. Noël Le Graët avant lui, mais aussi Zidane en personne, ont déjà exprimé l'idée qu'un jour, l'ancien numéro dix puisse devenir le sélectionneur des Bleus.