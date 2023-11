EdF : Warren Zaïre-Emery buteur à 17 ans, mais où en étaient les autres Bleus lors de leur premier but en sélection ?

15 minutes auront suffi à Warren Zaïre-Emery pour briser deux records historiques chez les Bleus. Titularisé ce vendredi lors du plus large succès de l’histoire de l’équipe de France face à Gibraltar (14-0), le milieu de terrain du PSG est en effet devenu le plus jeune international de l’après-guerre, à seulement 17 ans, 8 mois, et 10 jours, repoussant un record auparavant détenu par Eduardo Camavinga (17 ans, 9 mois et 29 jours).

Et comme il avait déjà manifesté son désir de faire tomber des records, le natif de Montreuil a joint les actes à la parole en expédiant au rayon des archives une autre propriété du Madrilène : celui du plus jeune buteur tricolore de l’après-guerre, le record absolu appartenant depuis plus d’un siècle à Maurice Gastiger, buteur à 17 ans et quatre mois en février 1914. Des chiffres qui témoignent forcément d’une précocité rare, et intensifiée à l’heure de comparer sa situation à celles de ses coéquipiers lors de leur premier but en sélection.

Kylian Mbappé était majeur au moment de son premier but

Plein d’aplomb et vacciné contre la pression depuis tout jeune, Kylian Mbappé avait jusqu’ici souvent monté le curseur sur l’échelle de la précocité. Le 31 août 2017, jour de sa signature au PSG, le natif de Bondy avait ainsi inscrit son premier but en sélection face aux Pays-Bas (4-0), à seulement 18 ans. Un léger retard sur son coéquipier au PSG, donc, même s’il avait déjà empilé les victimes quelques mois plus tôt en Ligue des Champions avec l’AS Monaco. Hier, l’ancien Monégasque a d’ailleurs inscrit son 300e but en carrière… à seulement 24 ans.

Auteur d’un doublé face à Gibraltar, Kingsley Coman a inscrit ses 7e et 8e buts en Bleus. Son premier, lui, avait été marqué en mars 2016 lors d’une victoire face à la Russie (4-2). Le titi parisien avait alors 19 ans. C’est un de moins qu’Ousmane Dembélé. Autre phénomène de précocité, le joueur formé au Stade Rennais s’était illustré un soir de juin 2017 lors d’un amical face à l’Angleterre (3-2). Sa relation technique avec Kylian Mbappé - son passeur décisif ce soir-là -, avait d’ailleurs scotché le public français. Il s’était alors offert son premier but en Bleus à 20 ans.

Marcus Thuram avait presque 10 ans de plus que Zaïre-Emery

Il faut en revanche consulter les archives de Clairefontaine pour remonter au premier but d’Olivier Giroud, tant le natif de Chambéry les a empilés (avec 56 buts, il reste à ce jour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus) et s’est installé comme un membre permanent du groupe France. Encore Montpelliérain à l’époque, le champion du monde 2018 avait attendu ses 25 ans pour marquer lors d’une victoire en amical face à l’Allemagne (2-1), un soir de février 2012. C’est deux de plus qu’Antoine Griezmann, quatrième meilleur buteur des Bleus. L’ancien de la Real Sociedad avait greffé son nom à la liste des buteurs tricolores juste avant la Coupe du Monde 2014, face au Paraguay (1-1), à Nice, d’un joli but du pied droit alors qu’il avait 23 ans.

Nice, c’est d’ailleurs une ville désormais indissociable de l’histoire de Jonathan Clauss et de Youssouf Fofana avec la tunique tricolore. Hier à Allianz Riviera, les deux joueurs ont respectivement marqué leur premier but en sélection à 31 et 24 ans. 24 ans, c’est également l’âge auquel Randal Kolo Muani s’était illustré aux yeux du grand public, en décembre dernier, face au Maroc (2-0). Un soir qatari où Théo Hernandez avait également marqué, même si lui avait déjà trouvé le chemin des filets face à la Belgique, un an plus tôt, la veille de ses 24 ans aussi.

Dayot Upamecano avait lui été un peu plus précoce. Buteur lors de sa deuxième sélection face à la Croatie, en septembre 2020, le défenseur munichois affichait alors 21 ans sur son état civil. En marquant hier face à Gibraltar, Adrien Rabiot a quant à lui inscrit son 4e but en Bleus, trois ans après son premier lors d’une gifle infligée au Kazakhstan (8-0). Il avait alors 25 ans. Dernier buteur des 23 joueurs convoqués par Didier Deschamps lors de ce rassemblement, Marcus Thuram a connu une éclosion tardive chez les Bleus. L’attaquant de l’Inter Milan a dû attendre ses 26 ans avant de marquer son premier but chez les A. C’était en septembre, face à l’Irlande (2-0), au Parc des Princes. Il s’était alors approprié le jardin de Warren Zaïre-Emery, le temps d’une soirée.