Qualifs Euro 2024 : contre Gibraltar, la France s’offre le succès le plus large de son histoire (14-0) !

Déjà assurée de terminer à la tête de la poule B de ces éliminatoires de l’Euro 2024 en Allemagne, compétition pour laquelle elle s’est qualifiée aisément après un sans-faute en 6 journées. A Nice, les Bleus recevaient la modeste équipe de Gibraltar, sans le moindre point - et zéro but marqué (23 encaissés) - dans cette campagne. Didier Deschamps en profitait alors pour aligner une charnière centrale Jean-Clair Todibo dans son habituel antre de l’Allianz Riviera, mais également Warren Zaïre-Emery, pour une titularisation historique. Marcus Thuram, quant à lui, occupait la point de l’attaque tricolore, accompagné par Kingsley Coman et Kylian Mbappé.

La promenade des Français

Mais très vite dans ce match, on assistait à un spectacle à sens unique. Après seulement trois minutes de jeu, Yogan Santos envoyait un centre de Jonathan Clauss dans ses propres buts (1-0, 3e). Son compère en défense Aymen Mouelhi l’imitait à la suite d’une frappe d’Antoine Griezmann déviée par son gardien Dayle Coleing (2-0, 4e), avant que le but ne soit finalement accordé à Marcus Thuram. Sur une action qu’il a lui-même initiée depuis le rond central, Warren Zaïre-Emery marquait un peu plus l’histoire des Bleus par sa précocité en creusant l’écart, avant de quitter les siens en raison d’un tacle dangereux sur l’action du but de Santos, expulsé après observation de la VAR (3-0, 16e).

A la suite d’une main évidente de Joseph Chipolina dans la surface, Kylian Mbappé inscrivait son nom sur la feuille de match en prenant le portier adverse à contre-pied (4-0, 30e). Les buts s’enchaînaient dans le dernier quart d’heure de ce premier acte : la frappe de Jonathan Clauss en dehors de la surface de réparation (5-0, 34e), le but en renard des surfaces de Coman (6-0, 36e) et la frappe basse de Youssouf Fofana - entré à la place de Zaïre-Emery - pour offrir à la France son plus gros bilan offensif de son histoire (7-0). Les visiteurs étaient parfois sauvés par de belles parades de Coleing, notamment face à Mbappé, hors-jeu (42e) et félicitant son adversaire du soir après l’action.

Mbappé dans le club des 300

Au retour des vestiaires, la Team 54 montrait enfin un peu de solidité défensive, avec le dernier rempart mettant en échec Griezmann sur son piqué (53e). Le premier quart d’heure du second acte terminé, les vannes s’ouvraient à nouveau dans l’arrière-garde gibraltarienne : Adrien Rabiot profitait d’un cafouillage à la suite d’un corner pour s’ajouter au festival offensif (8-0, 63e), avant que Coman n’ajoute une deuxième réalisation à son compteur après un bon travail avec Mbappé (9-0, 65e). Il fallait voir l’entrée d’Ousmane Dembélé pour égaler le plus gros succès bleu pour son premier but de la saison (10-0, 73e). Mbappé imitait Coman avec un doublé d’une reprise parfaite du centre de Théo Hernandez (11-0, 74e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 France 21 7 26 7 0 0 27 1 5 Gibraltar 0 7 -35 0 0 7 0 35

Un but qui venait confirmer le record battu par les ouailles de Didier Deschamps, et ce score ne faisait qu’être aggravé sur le rectangle vert. L’attaquant du PSG lobait ensuite le gardien visiteur d’un tir de 40 mètres (12-0, 82e), pour non seulement inscrire son deuxième coup du chapeau mais également atteindre la barre symbolique des 300 buts en professionnel. Entré en jeu en seconde période, Olivier Giroud, qui s’était vu refuser un but (78e), ajoutait sa pierre à l’édifice avec deux réalisations supplémentaires (13-0 à la 89e, 14-0 à la 90+1e) pour confirmer son statut de meilleur buteur des Bleus (56 buts). Un succès historique pour l’équipe de France, qui a régalé le public azuréen face à Gibraltar, qui ne bouge pas de sa place de lanterne rouge de la poule.