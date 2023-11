EdF : Warren Zaïre-Emery veut faire tomber des records

C’est la nouvelle coqueluche du Paris Saint-Germain. À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery éclabousse de son talent la Ligue 1. Révélé sous les ordres de Christophe Galtier, le milieu de terrain francilien s’est frayé un chemin dans le onze de départ de Luis Enrique et ne cesse d’impressionner, à l’image de son énième prestation remarquée avec le PSG face à Brest où il avait d’ailleurs ouvert la marque en première période. Impressionnant en club, le natif de Montreuil performe avec les Espoirs dirigés par Thierry Henry, de quoi envisager un avenir encore plus radieux avec l’équipe A.

Dans un entretien accordé au média italien Tuttosport, Warren Zaïre-Emery s’est confié sur ses objectifs avec la sélection nationale et à ce sujet, le principal intéressé a de la suite dans les idées. «Tout d’abord, être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangeait pas de battre le record de Camavinga (17 ans, 9 mois et 29 jours). Dans quelques jours j’aurai 17 ans et 8 mois… Ensuite la Ligue des champions, l’Euro et bien sûr le Golden Boy. Sans oublier la Ligue 1, dont nous sommes les tenants du titre», a déclaré le Parisien.