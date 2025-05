La shopping list impressionnante d’Arsenal pour le mercato

«Nous sommes insatisfaits et contrariés. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ce que je peux promettre, c’est que je ferai de mon mieux pour gagner un trophée et que je donnerai ma vie, et que je ferai en sorte que chaque goutte de sueur de chacun ici soit exploitée et que chacun donne le meilleur de lui-même». C’est le résumé de la saison d’Arsenal réalisé par Mikel Arteta ce week-end, lorsque les journalistes lui ont demandé de faire un bilan de cet exercice 2024/2025.

Il faut dire que même s’il y a eu ce bon parcours en Ligue des Champions, conclu sur une élimination en demi face au Paris Saint-Germain, c’est une nouvelle saison blanche pour les Londoniens. Leur dernier titre remonte à cette FA Cup en 2020, alors que le dernier sacre en Premier League date de 2004. Même s’il est vrai que ces dernières années Arsenal a réussi à s’approcher des cadors anglais, à l’image de cette deuxième place la saison dernière, c’est encore insuffisant et cette saison, les hommes de Mikel Arteta vont encore terminer deuxièmes au classement de Premier League mais très loin du champion Liverpool.

Du très beau monde

Et les Gunners veulent changer tout ça, notamment grâce à l’arrivée du nouveau directeur sportif Andrea Berta, arrivé de l’Atlético de Madrid. La saison prochaine, le but est d’aller chercher un titre et cela passera en bonne partie par un mercato réussi cet été. Sky Sports fait un gros point à ce sujet en ce début de semaine. C’est surtout dans l’entrejeu et au milieu qu’Arsenal souhaite se renforcer, et Martin Zubimendi de la Real Sociedad a de grandes chances d’être l’élu pour accompagner Odegaard et Rice dans le milieu d’Arteta.

Un ailier pourrait aussi débarquer, et l’international espagnol Nico Williams pourrait accompagner son acolyte basque Zubimendi dans l’avion pour Heathrow. Pour l’attaque, Arsenal vise trois cadors : Alexander Isak (Newcastle), Benjamin Sesko (RB Leipzig) et Viktor Gyokeres (Sporting). Si le premier cité risque d’être particulièrement cher, les Magpies n’ayant aucun besoin de vendre ni envie de se séparer de leur star, les deux autres sont des pistes a priori plus abordables pour Arsenal, qui veut du but la saison prochaine. L’été va être chaud à Londres !