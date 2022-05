Juventus : l'heure du départ a sonné pour Adrien Rabiot !

La suite après cette publicité

La fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain avait été un cauchemar. Mais en signant chez la Vieille Dame, le milieu de terrain pensait donner un nouvel élan à sa carrière. Club réputé pour être très exigeant, la Juventus était censée lui permettre de franchir un palier.

Au final, l’aventure italienne de l’international tricolore (26 sélections, 1 but) lui a surtout permis de toucher un beau pactole avec ses 7 M€ annuels. Car sur le terrain, Rabiot n’a jamais réussi à faire l’unanimité. Souvent annoncé partant, l’ancien Parisien s’est toujours accroché au maillot bianconero.

Une belle affaire pour la Juve

Mais cette année, la donne a changé. Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur serait tenté par un nouveau challenge, en Angleterre plus précisément. Pour rappel, le numéro 25 turinois avait déjà été annoncé dans le viseur d’un club comme Everton. Si le quotidien italien ne donne pas de pistes concrètes pour Rabiot, une chose est sûre : la Juve s’en frotte les mains.

Désireuse de donner un nouvel élan à son projet, la Vieille Dame n’hésite plus à laisser filer ses éléments les plus coûteux. Le choix de laisser partir Paulo Dybala libre de tout contrat en est la parfaite illustration. À un an de la fin du contrat de Rabiot, les dirigeants piémontais y voient donc là une occasion de vendre un joueur arrivé gratuitement et d’économiser son très imposant salaire.