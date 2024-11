Barça : la consigne stricte donnée par Hansi Flick à ses joueurs

Le week-end dernier, le FC Barcelone a fait chuter le Real Madrid pour la première fois cette saison en Liga, lors du Clasico. Une victoire (0-4) acquise en seconde période par des Catalans efficaces en attaque, tout en restant solides défensivement, au stade Santiago Bernabéu. Pourtant, les joueurs de Hansi Flick ont concédé l’ouverture du score de Kylian Mbappé, finalement annulée pour une position de hors-jeu. L’attaquant merengue avait profité de la ligne haut des quatre défenseurs barcelonais pour prendre la profondeur et ajuster Iñaki Pena.

Malgré les occasions madrilènes, Flick a insisté à la mi-temps auprès de ses troupes pour qu’ils maintiennent ce positionnement haut, d’après Mundo Deportivo. En plus de cette consigne, le technicien allemand avait demandé à ses joueurs de privilégier la possession que le pressing. D’où notamment l’entrée de Frenkie de Jong dans le second acte de cette rencontre. Des consignes que ses joueurs ont rapidement assimilées et qui permettent à Barcelone d’avoir six points d’avance sur le Real en tête de La Liga.