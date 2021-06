Euro 2020 : l'Ukraine renoue avec la victoire et enfonce la Macédoine du Nord

Cet après-midi, la National Arena de Bucarest était le théâtre du match opposant l'Ukraine à la Macédoine du Nord. Deux formations revanchardes après s'être inclinées lors de la première journée du groupe C. Pendant que la Sbirna d'Andriy Shevchenko avait été battue 3 à 2 après un match fou face aux Pays-Bas, les Lions Rouges de Macédoine, eux, étaient terrassés par l'Autriche (1-3). Autant dire qu'une victoire était impérative pour éviter une élimination précoce. Alignés en 4-3-3, les Ukrainiens prenaient leurs adversaires à la gorge et les privaient de ballon. Et ils se montraient vite dangereux.

Malinovskyi, qui cherchait un coéquipier dans la surface, était stoppé par Dimitrievski, après une sortie des deux poings (5e). Le gardien macédonien était encore solide sur sa ligne après un tir du gauche au premier poteau de Malinovskyi (8e). Dominée, la Macédoine du Nord, organisée en 5-3-2, réagissait avec Bardi (15e) et Elmas (16e). Sans danger pour Bushchan. La Sbirna reprenait ensuite le contrôle du ballon et poussait pour percer le bloc adverse. Après une première tentative du gauche déviée (23e), Yarmolenko, servi dans la surface, frappait en pivot dans un angle fermé. Mais Dimitrievski veillait (28e).

Victoire précieuse pour l'Ukraine

Une minute plus tard, Yarmolenko, seul au deuxième poteau suite à un corner, envoyait le cuir au fond des filets (1-0, 29e). Yaremchuk doublait la mise à la 35e. Servi dans la profondeur, il gagnait son duel face à Dimitrievski en marquant du droit (2-0). La Macédoine du Nord répliquait avec Pandev qui, après un bon travail, pensait réduire le score d'un piqué. Mais son but était refusé pour hors-jeu. L'Ukraine déroulait jusqu'à la pause (2-0). A la reprise, les Lions Rouges attaquaient fort avec Ademi, dont le tir à bout portant était repoussé par Bushchan (47e). C'était ensuite au tour de Dimitrievski de s'illustrer. Il sortait la frappe de Malinovskyi d'une belle claquette (51e). Tout allait vite ensuite.

Après un arrêt important, Bushchan était de nouveau sollicité suite à un penalty obtenu par Pandev, taclé par Karavaev (55e). En deux temps, Alioski le transformait (2-1, 57e). Les deux équipes poussaient. Alors que Malinovskyi obligeait Dimitrievski à un nouvel arrêt (65e), Trajkovski en faisait de même avec Bushchan (68e). Les gardiens étaient en feu, puisque Dimitrievski repoussait un penalty de Malinovskyi, accordé suite à une main d'Avramovski dans la surface détectée après utilisation de la VAR (84e). Malgré des tentatives macédoniennes, l'Ukraine l'emportait 2 à 1 et se relançait dans ce groupe C avec 3 points, en attendant le résultat du match Pays-Bas-Autriche ce soir. Avec O point au compteur, la Macédoine du Nord est quasiment éliminée.