Serie A : l’AS Roma s’effondre face à la Fiorentina et dit adieu au top 4

L’AS Roma n’avait pas le droit à l’erreur. Alors que la Louve peut encore croire à une place dans le top 4 à deux journées de la fin du championnat, les Romains étaient dans l’obligation de s’imposer sur la pelouse de la Fiorentina (11e) lors de la 36e journée de Serie A. Les hommes de José Mourinho débutaient idéalement la rencontre en ouvrant le score dès la 11e minute grâce à un but de Stephan El Shaarawy (0-1, 11e).

En seconde période, malgré la possession de la Viola (73%), les partenaires de Chris Smalling faisaient le dos rond et ne concédaient pas énormément d’occasions de but. Mais dans les dernières minutes du match, Luka Jovic égalisait pour les locaux (1-1, 85e). Complètement déboussolés, les Romains encaissaient un second but en quelques secondes par l’intermédiaire du Français Jonathan Ikoné (2-1, 88e). Avec cette défaite donc (2-1), l’AS Roma dit adieu au top 4 et devra remporter la Ligue Europa face au Séville FC pour participer à la prochaine Ligue des champions. De son côté, la Fiorentina remonte au 9e rang.

