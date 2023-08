L’AC Milan ne s’arrête plus sur le marché des transferts !

La suite après cette publicité

Transféré à Newcastle pour plus de 60 millions d’euros en début de mercato, Sandro Tonali (23 ans) a ouvert la porte à un été très agité dans la cité milanaise. Dans cette optique, les Rossoneri multiplient les arrivées et confirment, un peu plus, leur volonté de retrouver une place centrale sur l’échiquier du football mondial. Dans le désordre, les hautes sphères du club ont ainsi déboursé plus de 90 millions d’euros sur le marché des transferts pour s’offrir Marco Sportiello, Luka Romero, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Tijjani Reijnders ou encore Samuel Chukwueze.

Une huitième recrue en approche…

Un recrutement ambitieux qui n’est d’ailleurs pas près de s’arrêter. Ainsi, les demi-finalistes de la dernière Ligue des Champions devraient annoncer, dans les prochaines heures, l’arrivée de Yunus Musah contre un chèque d’environ 20 millions d’euros. Selon les dernières informations de la presse italienne, le milieu de terrain américain de 20 ans, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Valence, est arrivé à la clinique La Madonnina pour effectuer ses tests médicaux et s’apprête à signer un bail de 5 ans en faveur du club milanais. Un dossier en très bonne voie qui n’empêche pas la direction milanaise de travailler sur d’autres pistes.

Après avoir encaissé trois buts contre le Real Madrid, deux face à la Juventus Turin et un contre le FC Barcelone lors de sa tournée estivale, l’AC Milan souhaite logiquement se renforcer défensivement, l’une des grandes priorités du mercato rossonero comme évoqué par La Gazzetta dello Sport. Pour ce faire, Clément Lenglet a d’ailleurs été identifié comme une belle opportunité du marché. À 28 ans, le natif de Beauvais sort d’un prêt plutôt concluant à Tottenham et le FC Barcelone, qui espère récupérer environ 15M€ dans l’opération, n’a aucune intention de le conserver.

2 défenseurs ciblés, un attaquant et un arrière gauche souhaités…

Un profil expérimenté qui pourrait faire le bonheur de Stefano Pioli, d’autant plus que le prix demandé est susceptible d’être renégocié à la baisse. Ces dernières heures, le quotidien espagnol Sport avançait même que l’AC Milan s’était directement renseigné sur la faisabilité du deal à l’occasion du match amical face aux Blaugranas mercredi dernier (défaite 1-0). Si l’intéressé privilégierait, de son côté, un retour au Tottenham Hotspur Stadium, le dernier quatrième de Serie A n’a pas dit son dernier mot. Tout en travaillant sur d’autres profils… Selon les informations du Corriere dello Sport, les Rossoneri auraient également coché le nom de Maxime Estève.

Âgé de 21 ans, l’international U20 tricolore est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025 du côté de Montpellier. Pas insensible à l’idée de s’offrir un nouveau challenge, le joueur formé au MHSC est, par ailleurs, dans le viseur de Sassuolo et l’Union Berlin, mais les dirigeants milanais, déterminés à l’idée d’étoffer leur arrière-garde, seraient prêts à mettre jusqu’à sept millions d’euros sur la table pour boucler ce dossier. Avec 7 recrues d’ores et déjà actées, Clément Lenglet et Maxime Estève ciblés - sans compter Yunus Musah à un pas de rejoindre la formation lombarde - l’AC Milan confirme quoi qu’il en soit son intention d’enflammer cette fenêtre estivale. D’autant plus qu’un attaquant et un arrière gauche, capable d’apporter une concurrence certaine à Théo Hernandez, sont également attendus avant la deadline. La dernière ligne droite s’annonce mouvementée chez les Milanais…