Mercato : la révolution de l’AC Milan prend forme

Après une saison à l’ancienne, durant laquelle l’AC Milan a retrouvé les sommets européens comme le club en avait l’habitude par le passé, les dirigeants des Rossoneri veulent poursuivre sur leur lancée. La Ligue des Champions, avec notamment une demi-finale 100% lombarde et des derby della Madonnina à San Siro qui ont enflammé toute l’Italie, a notamment rappelé la grandeur du football transalpin. Et quel meilleur porte-drapeaux qu’un club qui a gagné à sept reprises la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais pour cela, les joueurs de Stefano Pioli doivent s’inscrire dans la durée pour imposer Milan comme la nouvelle place forte du football italien, comme l’a été Turin avec la Juventus pendant plusieurs années avant de complètement sombrer dernièrement.

Un vent de fraîcheur

Le mercato estival tombait donc à point nommé afin de renforcer l’équipe milanaise et ainsi repartir sur un nouveau cycle nourri par de belles et grandes ambitions. Et la direction lombarde a déjà entamé la révolution de son équipe en enregistrant notamment les arrivées de quatre recrues grâce au départ de Sandro Tonali. Pour rappel, le milieu de terrain italien est parti à Newcastle contre un chèque de 70 millions d’euros. Et avec l’argent récolté, les Milanais ont pu se faire plaisir avec un recrutement quantitatif mais aussi qualitatif. Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek sont arrivées à Milan en provenance de Chelsea tandis que Tijjani Reijnders et Noah Okafor ont débarqué au Milanello après des expériences respectives du côté de l’AZ Alkmaar et du RB Salzbourg.

Il faut rajouter à cela, la prolongation de son cadre portugais en attaque Rafael Leao, actée depuis maintenant plusieurs semaines, ainsi que les arrivées de la pépite argentine Luka Romero et du gardien italien expérimenté Marco Sportiello en tant que joueurs libres. Et ce n’est (presque) que le début quand on sait Samuel Chukwueze doit lui aussi prochainement s’engager avec le club lombard après une aventure très concluante à Villarreal. De son côté, Yunus Musah compte bel et bien aller jusqu’au bras de fer avec la direction de Valence si les dirigeants espagnols ne le laissent pas rejoindre les Rossoneri. Enfin, Mehdi Taremi est toujours espéré pour venir consolider l’attaque milanaise alors qu’Olivier Giroud sera un des leaders du secteur offensif la saison prochaine.

La révolution milanaise est en marche

Sous l’impulsion de son nouveau véritable leader sur le terrain, en la personne de Mike Maignan, l’AC Milan espère vivre une saison encore plus intense que la dernière qui s’est terminée en eau de boudin malgré un parcours incroyable lors de la première partie de l’exercice 2022/2023. Interrogé sur Sky Sport, Stefano Pioli assure que le portier français a pris du galon ces derniers temps : «Ibra était le leader de cette équipe. Et il n’y a personne qui puisse prendre sa place. Si je devais nommer un joueur qui est un leader, alors c’est Mike Maignan. Il a une mentalité, une détermination et une obsession d’être le meilleur qui peuvent être contagieuses. C’est un point de référence». De quoi faire plaisir au gardien n°1 de l’équipe de France, véritable valeur sûre depuis son arrivée à Milan.

Malgré une défaite inaugurale lors du face au Real Madrid alors que l’AC Milan menait de deux buts à la pause, les joueurs de Stefano Pioli ont montré de belles choses sur le terrain pour leur premier match de cette pré-saison. «J’aime beaucoup ce nouveau Milan. Des joueurs forts sont arrivés : Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, j’aime leur intégration. Ils vont nous permettre de jouer un football encore plus technique, encore plus offensif», a affirmé l’entraîneur milanais. «Après 10 jours, j’ai vu des choses intéressantes, par exemple comment nous avons essayé de faire circuler le ballon avec de la personnalité. Qu’est-ce qui va changer par rapport à l’année dernière ? Nous occupons des positions différentes mais les principes du jeu sont les mêmes», a-t-il ensuite conclu après la rencontre amicale face aux Madrilènes. De bon augure pour cette nouvelle saison !