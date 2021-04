Real Madrid - Chelsea : les compositions probables

La suite après cette publicité

Première demi-finale aller de Ligue des Champions, ce mardi, au Stade Alfredo Di Stefano, à Madrid. Le Real de Zinedine Zidane reçoit le Chelsea de Thomas Tuchel, pour une opposition de style qui promet. Et pour l'occasion, le technicien français pourrait ressortir son 3-5-2, déjà vu cette saison en C1.

Devant Thibaut Courtois, auteur d'une bonne saison, on trouverait une défense à trois, composée de Nacho, Raphaël Varane et Éder Militão. Marcelo, à gauche, et Dani Carvajal, à droite, animeraient les couloirs dans le rôle de piston. Dans l'entrejeu, pas de surprise. Le légendaire trio Casemiro-Luka Modric-Toni Kroos part pour être aligné.

3-5-2 contre 3-4-3

Enfin, Karim Benzema, irrésistible depuis le début de l'exercice et toujours motivé lorsque résonne l'hymne de la LdC, tentera de faire la différence aux côtés de Vinicius Jr. Du côté des Blues, Édouard Mendy, très performant pour sa première saison en Angleterre, prendra place dans les buts, protégé lui aussi par une défense à trois, composée de Thiago Silva, Antonio Rüdiger et Cesar Azpilicueta.

Reece James, à droite, et Ben Chilwell, à gauche, se chargeraient des flancs. Au milieu, N'Golo Kanté et Jorginho seraient alignés, en l'absence de Mateo Kovacic. Devant, Mason Mount et Christian Pulisic auraient eux la responsabilité d'alimenter Timo Werner en bons ballons, Olivier Giroud se tenant prêt à sortir du banc. Ça promet !