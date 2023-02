L’agent de Marcel Sabitzer met déjà la pression sur Erik ten Hag

La suite après cette publicité

Cantonné à un rôle de subordonné au Bayern Munich depuis la saison dernière, Marcel Sabitzer a vu une porte s’ouvrir lors de la dernière journée de ce mercato, à Manchester United. L’international autrichien, prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison au club anglais, a en effet vu l’opportunité de se relancer à la suite de la longue absence de Christian Eriksen.

Interrogé par le media Goal, Roger Wittmann, agent de l’Autrichien, a envoyé un message fort à Erik ten Hag au sujet de son joueur : «Il est la personne la plus désagréable à côtoyer lorsqu’il ne joue pas. Il déteste ça. Mais c’est une bonne mentalité. C’est à ça que ressemblent les joueurs qui veulent toujours gagner», a-t-il confié. Une façon subtile d’indiquer au technicien néerlandais que la case remplaçant n’est pas envisageable. À Manchester United, Sabitzer devra néanmoins faire face à la concurrence de Fred et Scott McTominay, pour prétendre à évoluer aux côtés de Casemiro et Bruno Fernandes.

