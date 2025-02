El Hadji Diouf massacre Jamie Carragher pour avoir critiqué la CAN

Ces derniers jours, Jamie Carragher doit avoir les oreilles qui sifflent. En effet, l’ancien joueur de Liverpool, désormais consultant sur Sky Sports, a considéré la Coupe d’Afrique des Nations comme un tournoi mineur et que cela ne comptera pas vraiment pour Mohamed Salah dans une course au Ballon d’Or : «je pense que le problème, c’est le fait qu’il joue pour l’Égypte et qu’il ne joue pas un tournoi majeur, ou qu’il n’a peut-être pas une grande chance de gagner.» Des propos immédiatement contestés par son collègue Micah Richards : «beaucoup de gens à la maison diront qu’ils prennent cela très au sérieux. La CAN est un tournoi majeur, juste pour que vous le sachiez».

Depuis, plusieurs légendes africaines se payent l’Anglais à l’image d’El Hadji Diouf. L’ancien attaquant sénégalais passé par Lens a tout simplement allumé Jamie Carragher sur son compte Instagram : «la CAN est la fierté de l’Afrique ! Aujourd’hui en Afrique, tu prononces Jamie Carragher, les gens croiront que tu parles d’une marque de ketchup ou de moutarde. C’est donc normal que tu manques de respect au plus grand tournoi d’Afrique et à tous ces grands footballeurs africains qui ont apporté leur contribution au football mondial et à tout le continent. Tu as besoin de ça pour exister et te faire connaître. Quand on n’a rien à dire, on la ferme.» Habitué à tacler durant sa carrière, Jamie Carragher a reçu un sacré tampon.