FC Barcelone : la disparition fulgurante d'Adama Traoré

Des débuts en fanfare. Arrivé à Barcelone sous forme de prêt pendant le mercato hivernal, l'ailier espagnol avait séduit toute la Catalogne rapidement. Des premières rencontres réussies, avec quatre passes décisives sur ces cinq premières apparitions notamment, qui ont rapidement fait croire aux fans blaugranas et aux observateurs qu'il allait jouer un rôle prépondérant dans cette deuxième partie de saison. Il faut dire que le produit de La Masia apportait énormément de percussion dans les derniers mètres et faisait un mal fou aux défenseurs adverses, ce qui manquait cruellement aux Catalans sur la première partie de saison, et que Xavi réclamait.

Un duel gagné par Dembélé

Seulement, au fur et à mesure que le calendrier défilait, il a perdu de l'importance dans la rotation. Sa dernière titularisation en championnat remonte au 27 février, alors que tout le monde le voyait déjà indiscutable sur le flanc droit de l'attaque, le préférant largement à Ousmane Dembélé. Il a certes démarré des rencontres en Europa League, à l'image de la double confrontation contre Galatasaray, mis dans les rencontres de Liga où le Barça tente d'obtenir son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, il n'est plus qu'un homme destiné à entrer dans le dernier quart d'heure. Il n'a ainsi disputé que 32 minutes sur les trois dernières sorties catalanes en Liga.

Forcément, on peut se poser des questions sur cette disparition soudaine des plans de Xavi Hernandez. Tout d'abord, la concurrence, forcément. Sur le côté gauche, la place est prise par Ferran Torres, indiscutable. Si l'Espagnol avait parfois évolué dans l'axe de l'attaque, ce qui aurait pu libérer une place à gauche, ce n'est plus le cas et Xavi ne le bouge plus de son flanc. Du côté droit, c'est Ousmane Dembélé qui remporte ce mano a mano avec l'ailier qui appartient aux Wolves. Certains se posent des questions sur un éventuel conflit d'intérêts, puisque le Français est en pleine négociations pour un nouveau contrat, et forcément, dans ce contexte, il est préférable qu'il joue régulièrement. Cependant, d'un point de vue purement sportif, Dembouz a aussi répondu présent, ce qui légitime la décision de le titulariser à pratiquement tous les matchs.

Finalement pas recruté

Il faut aussi signaler que lorsqu'Adama Traoré est arrivé, Dembélé était en plein conflit ouvert avec le club après un hiver agité, et les portes du onze titulaire étaient donc ouvertes pour l'Espagnol. Il faut aussi dire que lors de ses premiers pas en tant que nouveau joueur du Barça, l'équipe tournait plutôt bien, dans un registre assez vertical qui convenait à merveille à ses qualités athlétiques. De quoi s'épanouir assez rapidement, mais une fois que les adversaires du Barça ont trouvé la technique pour contrer ce Barça, un joueur comme Adama, sans espaces, est peut-être moins utile. Et d'ailleurs, lorsqu'il joue, il n'est pas foncièrement mauvais, à l'image de son entrée en jeu contre le Rayo Vallecano le week-end dernier, ou ce match face à Francfort début de mois.

La question de son avenir va aussi de poser, logiquement. Rapidement, en pleine hype, la presse catalane dévoilait que le Barça voulait le conserver de façon définitive, via un troc avec Trincao, actuellement prêté chez les Wolves. Maintenant, les médias locaux temporisent clairement et explique que l'état-major barcelonais n'a plus forcément comme priorité de le garder, surtout que la donne pourrait bien changer avec Ousmane Dembélé, et que d'autres positions ont aussi besoin d'être renforcées. Autant dire que la deuxième étape d'Adama Traoré à Barcelone risque de prendre fin plus vite que ce qui était initiallement prévu...