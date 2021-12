Le FC Barcelone recale les prétendants pour Marc-André ter Stegen

Un temps annoncé sur le départ, Marc-André ter Stegen sera bel et bien l'un des acteurs principaux du Barça version Xavi. Comme l'affirme le média espagnol Sport, l'ancien portier du Borussia Münchengladbach fait partie d'une liste d'indispensables pour le club catalan. À l'instar de Fati, Nico, Gavi, Pedri ou encore Araujo, le gardien restera à coup sûr au FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en 2025, le portier international allemand se sent bien au club et dispose d'un vrai crédit dans le vestiaire malgré une grosse baisse de forme ces dernières saisons.

Dès son arrivée, le nouveau coach du Barça, Xavi, a plusieurs fois conforté le gardien dans sa position d'indiscutable au sein du club catalan. L'ancien milieu de terrain, légende du club, a de nouveau maintenu sa confiance au joueur ces derniers jours. Malgré les blessures et les contre-performances, c'est tout l'organigramme du Barça qui n'a cessé d'entretenir un climat de confiance avec son portier depuis son arrivée. Tous les feux semblent au vert pour que Marc-André ter Stegen puisse démarrer un nouveau cycle avec un club qu'il a, autrefois, sauvé à de multiples reprises.