OL : Pierre Sage pointe les problèmes de Rayan Cherki

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais va affronter le Stade Rennais en Ligue 1. Une nouvelle occasion pour Rayan Cherki (20 ans) de répondre aux attentes des Gones. En effet, le joueur né en 2003 est considéré comme un grand talent mais il n’arrive pas encore à faire preuve de régularité et a apporter ses qualités sur le pré. En conférence de presse, Pierre Sage s’est attardé sur son cas.

«J’ai envie d’insister avec lui comme avec l’ensemble des joueurs. Il a une marge pour atteindre le niveau qui doit être le sien. C’est un processus qu’il doit accepter. Il y aura des choses qui ne seront pas parfaites. Il faut avoir de la tolérance mais aussi beaucoup d’exigences. Il doit prendre conscience de beaucoup de choses. Il n’a que 20 ans, il a joué beaucoup de matchs pour son âge. Il faut qu’il enchaîne. Il va falloir qu’il soit endurant sur la gestion du travail (…) On a des joueurs qui vont occuper une position où ils vont être complètement à l’extérieur de l’équipe alors qu’on s’est rendu que ces mêmes joueurs, et je parle notamment de Rayan Cherki, quand ils reviennent à l’intérieur, ils sont en situation de déséquilibre avec l’adversaire. Il a la capacité de le faire, on travaille beaucoup avec lui là-dessus, mais maintenant, il va falloir qu’il se discipline dans son indiscipline. Et à l’inverse, qu’il reste indiscipliné dans son jeu pour rester créatif. C’est un bon équilibre à trouver.» Le message est passé !