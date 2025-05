Nottingham Forest : Nuno Espírito Santo pourrait quitter le club en fin de saison !

La saison 2024-2025 de Nottingham Forest restera gravée dans les mémoires comme l’une des plus remarquables de l’ère moderne du club. Sous la houlette de Nuno Espírito Santo, nommé en décembre 2023, l’équipe a opéré une transformation spectaculaire, passant d’une lutte pour le maintien à une possible qualification européenne historique. Après avoir terminé 17ème la saison précédente avec seulement 32 points, Forest a grimpé jusqu’à la 7ème place provisoire de la Premier League, offrant l’espoir de pouvoir se qualifier à une compétition européenne pour la première fois en 29 ans. Cette métamorphose s’explique par une série de performances marquantes, notamment des victoires à Anfield et Old Trafford, mettant fin à des disettes de plusieurs décennies. Nuno Espírito Santo a d’ailleurs été récompensé à trois reprises par le titre d’entraîneur du mois, une première pour un manager de Forest.

Malgré cette belle épopée, la direction de Notthingham Forest pourrait frapper fort cet été. Après les tensions internes entre le propriétaire Evangelos Marinakis et l’entraîneur portugais, l’heure serait au changement. Selon nos informations, l’entraîneur portugais, Nuno Espírito Santo, pourrait quitter ses fonctions en fin de saison. Une bien étrange information quand on sait que les pensionnaires du City Ground réalisent une très belle saison avec un ticket pour une compétition européenne possible. A une journées de la fin, Notthingham est classé à la 7ème position, à quatre points du podium.