Premier League : une programmation inédite pour terminer la saison

Tous les feux sont au vert pour une reprise de la Premier League. La date du 12 juin évoquée n'est plus d'actualité et c'est vraisemblablement une semaine plus tard, le 19, que le football outre-Manche reprendra ses droits. Pour les neuf journées restantes de championnat, les diffuseurs Sky Sports et BT Sport vont élargir leur couverture médiatique et diffuser l'intégralité des rencontres. Détaillée par le Daily Mail, la programmation habituelle sera elle légèrement chamboulée.

Chaque journée débutera le vendredi avec un match diffusé en direct par Sky Sports, qui retransmettra également trois autres rencontres. Ce face-à-face marquera le lancement d'un week-end 100% foot pour les fans. Le samedi, quatre rendez-vous seront au programme avec des créneaux horaire différents. De même pour le dimanche alors que le lundi, un dernier match viendra clôturer la journée de championnat. Un match sera diffusé par BT Sport et la diffusion des cinq rencontres restantes en clair est étudiée. Le rythme s'annonce intense. Vivement le retour du football anglais.