Santos a lancé les grandes manoeuvres pour rapatrier Neymar

Ces dernières heures, le nouveau président de Santos, Marcelo Teixeira, avait révélé que Neymar (31 ans) lui avait demandé un petit service. À l’heure où Santos a décidé de ne plus donner le numéro 10 (de Pelé) à l’un de ses joueurs tant que le club ne remontera pas en Série A, l’ancien numéro 11 du Peixe a également demandé à la nouvelle direction d’en faire de même avec son numéro fétiche jusqu’à son retour à Vila Belmiro.

« Hier (dimanche, ndlr), il m’a appelé et m’a dit : "Président, vous avez déjà retiré le 10 jusqu’à ce que vous reveniez en première division. Alors, retirez le 11 jusqu’à ce que je revienne". Je suis déjà heureux, je suis déjà plein d’espoir. Nous garderons aussi le 11. Nous attendons le retour de Neymar. Il me donne beaucoup d’espoir. Nous allons bientôt retirer le 10, puis le 11. Pelé ne peut plus porter le numéro 10. Il ne sera porté par une nouvelle star que lorsque nous monterons en première division. Et le 11 attendra également le retour de notre joueur vedette ».

Et cette déclaration n’était pas destinée à flatter l’égo de Neymar, ni à vendre de la poudre de perlimpinpin aux supporters du club. Santos pense réellement à rapatrier Neymar. L’idée n’est bien évidemment pas de chiper le Brésilien à Al-Hilal. En Arabie saoudite, le natif de Mogi das Cruzes est verrouillé jusqu’en 2025 par un contrat en or massif lui rapportant environ 200 M€ par saison. Santos n’a aucune chance et attendra donc gentiment la fin de l’aventure saoudienne du Ney. Ce qui n’empêche pas le Peixe de s’activer en coulisses dès à présent. Globoesporte a ainsi révélé que Marcelo Teixeira a rendu visite à la famille de Neymar vendredi dernier.

Santos s’est rapproché de Neymar Senior

Le but de la manœuvre est simple : convaincre le père de Neymar, qui a souvent dicté les choix de carrière à son fils, de faire revenir l’enfant prodige douze ans après son départ pour Barcelone. Tout ceci n’en est qu’au stade embryonnaire, mais Teixeira ne s’en est d’ailleurs pas caché auprès du média. « Nous travaillons sur plusieurs fronts. Je pense qu’il est important pour nous d’avoir un travail et des projets qui soient d’abord professionnels et ensuite couronnés de succès. Parmi eux, nous avons cette relation avec Neymar, à la fois père et fils. Neymar, le père, décide de la carrière de son fils. Il décide également des affaires de sa propre entreprise. Nous avons discuté avec lui. Il a fait des démarches pour apprécier ces projets, ces œuvres. Nous sommes en train de développer certains d’entre eux. »

Et pour essayer de faire revenir le clan Neymar à Vila Belmiro, Santos ne pourra pas le faire tout seul. Comme c’est de coutume au Brésil, le club va essayer de trouver différents partenaires commerciaux pour espérer réaliser ce gros coup. « Nous voulons faire appel à de nombreux investisseurs sur le marché arabe. Nous voulons également mettre en place et créer une politique appropriée pour la formation. Avec des investissements dans la formation et aussi dans nos actifs, qui sont les piliers de notre gestion. Ces discussions ont été très positives, mais elles restent théoriques. La théorie, c’est qu’à partir de ce moment-là, quand on a le contrôle de la gestion, on peut intensifier ce travail et faire en sorte que des entreprises, comme celle de Neymar, rendent ces projets viables pour que Santos puisse grandir et être en mesure de rivaliser avec les grandes puissances du monde ». Affaire à suivre.