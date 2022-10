OGC Nice : Lucien Favre se satisfait des progrès de son équipe

C'est une victoire qui va faire du bien à Lucien Favre. Tombeur du Partizan Belgrade (2-1) ce jeudi, l'OGC Nice s'est au moins assuré une place pour les barrages d'accession à la phase finale de la Ligue Europa Conférence. Un succès duquel l'entraîneur suisse du club azuréen retire beaucoup de positif, comme il l'a lui-même expliqué en conférence de presse d'après match. « C'est un bon match. On a joué au football, beaucoup plus vers l'avant. Il y a eu des appels, du démarquage et de la vitesse [...] C'est la base que je souhaite pour le futur », s'est-il félicité, rappelant tout de même qu'il reste encore « beaucoup de travail à faire ».

Soulignant également la bonne performance générale de l'ensemble de son groupe explique que « l'équilibre entre l'expérience et la jeunesse, c'est bien. Avoir des vrais leaders, c'est capital. Quel que soit l'entraîneur. » Sur la pelouse de Cologne la semaine prochaine, les Aiglons ont la possibilité de sceller leur première place du groupe D, une position qui ne les obligerait pas à disputer un seizième de finale bien incertain.