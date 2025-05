Le terrible constat de Jonathan Clauss sur l’homosexualité dans le football

Comme chaque année depuis plusieurs saisons, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, l’une des dernières journées de Ligue 1 sera marquée par la lutte contre cette discrimination. Les 18 équipes du championnat porteront des maillots sur lesquels sera présent un badge de soutien à cette cause, mais une fois de plus, cette initiative fait beaucoup parler. Certains joueurs, comme lors de chaque exercice, refusent d’y prendre part, et simulent des blessures, ou même, assument totalement leur choix. Une attitude que regrette Jonathan Clauss.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le latéral droit a été interrogé à ce sujet. Et son constat est sans appel : « c’est une question qui reste difficile à aborder dans le milieu du football… Oui, parce que c’est mal vu. Certains joueurs qui ne veulent pas entendre parler d’homosexualité, ils se disent : "Si j’accepte, on va penser que". Mais moi, je m’en fiche complètement, je n’ai aucun problème avec ma sexualité ! Je ne comprends pas que la vie des autres nous impacte alors qu’elle ne nous regarde pas. Je me dis: "'En quoi ça te concerne"? » Une prise de position qui fera sûrement débat.