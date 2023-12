Borussia Dortmund - PSG : le retour en grâce du héros Warren Zaïre-Emery !

Le match de l’année. Déjà. Voilà ce qui attendait le Paris Saint-Germain, ce mercredi soir, au Signal Iduna Park. Deuxième du groupe F avec sept points, le club de la capitale se devait de l’emporter face au Borussia Dortmund, leader, pour terminer premier de sa poule et surtout se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Tout autre résultat pouvait, en revanche, condamner les hommes de Luis Enrique, sous pression avant ce choc, bien que son avenir ne semblait pas lié au dénouement de cette soirée. Dans une rencontre irrespirable où le PSG aura longtemps vu son avenir européen remis en cause, les champions de France en titre remerciaient finalement leur jeune pépite, Warren Zaïre-Emery, et les Milanais, tombeurs (2-1) de Newcastle dans les derniers instants. Accrochés (1-1) en terres allemandes, les Parisiens ont, en effet, approché l’enfer. Bousculé en première période, fragile défensivement et très maladroit aux abords de la surface adverse, le PSG sombrait même au retour des vestiaires sur une nouvelle action coupable. Opportuniste et très actif durant cette confrontation, Karim Adeyemi profitait alors de l’apathie francilienne pour ouvrir le score et plonger l’antre du BvB dans une ambiance incandescente (1-0, 51e).

Un retour express et des questions…

Sonné et surtout dos au mur, le PSG s’en remettait alors au réalisme de son facteur X depuis le début de saison : Warren Zaïre-Emery. S’il n’était pas attendu pour ce rendez-vous décisif, sa présence s’est, en effet, avérée vitale. Blessé à la cheville droite lors de la dernière trêve internationale pour sa première sélection avec l’équipe de France, WZE était logiquement annoncé forfait jusqu’à la fin de l’année 2023. Oui mais voilà, tel un gamin qui grille les étapes une par une sur le terrain, le jeune milieu de terrain tricolore a également fait preuve d’une force - physique et de caractère - impressionnante en dehors du pré. Telle une course contre la montre, le numéro 33 des champions de France en titre s’est ainsi battu pour revenir au plus vite, prouvant par ailleurs que son corps était lui aussi imperméable à la pression. Entré en jeu contre le FC Nantes, le week-end dernier, le Français de 17 ans était alors présent dans le onze concocté par Luis Enrique pour ce déplacement angoissant au Signal Iduna Park. Titularisé aux côtés de Vitinha et Kang-In Lee - Manuel Ugarte prenant place sur le banc - le joueur formé au PSG a finalement rapidement chassé les doutes émis par les observateurs. Son retour était-il trop précoce ? Ce come-back dans la peau d’un titulaire n’était-il pas trop risqué au regard de l’importance de cette affiche ? Une rechute était-elle à redouter dans un match d’une intensité propre à l’Europe ?

Autant de questions que le jeune intéressé a finalement balayé avec une facilité déconcertante. Alors, certes, les premières minutes de son match prouvaient qu’un retour au plus haut niveau après une blessure de cette ampleur n’est jamais chose facile. Plus discret qu’à son habitude (2 duels sur 9 remportés), parfois transpercé dans un milieu régulièrement mis à la peine, surtout en première période, et par moment moins tranchant, à l’image de son attitude un peu trop laxiste sur l’ouverture du score de Karim Adeyemi, Zaïre-Emery est finalement progressivement monté en puissance. Sa seconde période en est la preuve absolue. Plus tranchant, présent dans le duel et serein malgré un scénario tournant à la catastrophe (le PSG était virtuellement éliminé de la Ligue des Champions à la pause et mené au score à la 51e, dans le même temps Newcastle conservait un court avantage contre l’AC Milan), le crack de la Ville Lumière a retrouvé sa pleine étincelle. Intelligent dans son placement et précis dans ses transmissions, il a finalement totalement relancé ses partenaires peu avant l’heure de jeu. Présent à l’entrée de la surface après un débordement de Kylian Mbappé, le Parisien de 17 ans crucifiait Kobel d’une frappe légèrement contrée (56e). Si ce but ne garantissait rien au futur européen des siens, il prenait en revanche une importance bien plus grande lorsque Christian Pulisic égalisait à St’ James Park. Cette réalisation devenait même décisive lorsque Samuel Chukwueze mettait fin aux espoirs des Magpies et propulsait, par la même occasion, le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Deuxième de son groupe, le club de la capitale redoutera désormais le tirage prévu lundi prochain où un gros cador européen pourrait logiquement se mettre sur son chemin. Qu’importe, ou non, l’essentiel est assuré et Nasser al-Khelaïfi ne se privait pas de le rappeler, mettant également l’accent sur la performance majuscule de sa jeune pépite.

Un rendement (encore) vital !

«On est heureux de ce match et de cette qualification même si on voulait terminer à la première place. La situation était compliquée, avec un groupe difficile. Le plus important est de se qualifier. Maintenant on a le temps pour préparer les huitièmes. On a eu beaucoup d’occasions, on méritait de gagner, il faut l’accepter. On aurait pu marquer trois ou quatre buts, c’est le foot. Le plus important, c’est notre style de jeu, on est très heureux avec Luis Enrique. Il veut continuer comme ça et nous aussi. L’équipe est jeune. Warren Zaïre-Emery est un magnifique joueur, je suis fier de lui. Il est Parisien et veut rester ici, il est important. Il a fait un grand match», assurait le président parisien au micro de RMC Sport. Élu homme du match par l’UEFA mais également par la rédaction FM, lui attribuant la note de 7, le principal intéressé ne manquait pas non plus d’afficher son soulagement, tout en pointant les axes d’amélioration possibles de ce PSG. «On est à la fois contents mais on sait qu’on aurait pu faire mieux et finir à la première place, c’était l’objectif. Mais on est contents de finir à la deuxième place et d’être qualifiés, on a fait un bon match. Parfois, c’est comme ça le foot, les ballons ne veulent pas rentrer. On a eu plein d’occasions, il n’y a que du positif pour la suite. On a bien gardé notre but, c’est ce qu’on a fait de bien. Une équipe à éviter au tirage ? Non. On n’a peur de personne, on regardera tranquillement. Peu importe l’adversaire on sera prêt», déclarait WZE avant de revenir sur son but libérateur.

«Je m’avance pour garder l’équilibre, la balle me revient dessus, j’essaie de faire de mon mieux et d’être le plus haut possible sur le terrain et à la fois de faire les efforts défensifs. Aujourd’hui (mercredi), j’ai eu la chance que le ballon revienne sur moi et que je tire pour marquer, je suis très content. C’est sûr qu’on doit marquer le plus de buts possibles, mais on a les occasions c’est le plus important. On va régler ça pour être le plus performant en C1 et en Championnat». Présent en conférence de presse, Luis Enrique ne pouvait que saluer ce retour XXL. «On a beaucoup parlé de sa personnalité, de son professionnalisme. C’est un joueur très spécial, capable de marquer, de faire des passes décisives. C’est une merveille», assurait l’Espagnol. Des louanges également dressées par, Gianluigi Donnarumma, de passage en zone mixte et lui aussi décisif au Signal Iduna Park. «Warren, c’est fantastique, c’est un joueur extraordinaire, je n’ai pas les mots pour décrire à quel point ce joueur est fantastique, c’est un joueur extraordinaire, il a la tête sur les épaules et j’espère qu’il va continuer comme ça». Nul doute, non plus, que le Paris Saint-Germain tout entier espère voir Warren Zaïre-Emery à ce niveau-là sur le long terme…