Dortmund - PSG : les notes du match

La donne était très claire pour le Paris Saint-Germain. Avant le coup d’envoi de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le club de la capitale avait 67,4% de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Deuxième du classement du groupe F, avec trois points de retard sur le Borussia Dortmund et deux d’avance sur le duo Newcastle-AC Milan, Paris était assuré de passer une belle soirée en s’imposant au Signal Iduna Park puisqu’une victoire lui garantissait la première place. En revanche, tout autre résultat rendait les Rouge et Bleu dépendants du match Newcastle-AC Milan pour espérer se qualifier. En clair, s’ils faisaient match nul, il ne fallait pas que les Magpies gagnent. Et en cas de défaite en Allemagne, Toons et Rossoneri devaient se neutraliser.

Sans trop de surprise, les Parisiens ont donc débuté la rencontre avec un bloc haut. Mais en face, le BVB était bien déterminé à éliminer le PSG de la compétition. Agressifs envers les Rouge et Bleu dans les médias, les Marsupiaux l’ont également été sur le terrain en jouant sur leur point fort : la vitesse. Les partenaires de Marco Reus sont d’ailleurs souvent passés sur le côté gauche de la défense francilienne, obligeant Bradley Barcola à venir prêter main-forte à Lucas Hernandez. En vain, le BVB parvenant très facilement aux abords de la surface adverse. Résultat : Reus (10e) et Wolf (13e) ont créé les premiers gros dangers devant le but de Gianluigi Donnarumma. Dominé en termes de possession de balle, Paris aurait pourtant dû prendre les devants.

Le PSG a énormément vendangé

Après une belle frappe de Vitinha repoussée par Kobel (12e) et un gros raté de Kang-in Lee (16e), les champions de France se sont procuré plusieurs énormes occasions en or. À commencer par Kylian Mbappé. Le Bondynois avait réussi à éliminer le portier adverse et pensait marquer dans le but. C’était sans compter sur un sauvetage miraculeux de Süle (17e). Sur le corner suivant Milan Skriniar a vu sa tentative être repoussée (18e) et deux minutes plus tard, le poteau gauche de Kobel frustrait la frappe enroulée de Barcola (20e). Une incroyable série de ratés à laquelle a participé Randal Kolo Muani. Lancé en profondeur, l’ancien Nantais a résisté aux défenseurs et pensait battre Kobel d’un extérieur du pied droit, mais ça filait juste à côté (24e). Vendanger autant en Ligue des Champions, ça n’est pas permis et sans un gros arrêt de Donnarumma sur une frappe de Reus (26e) et une tête rasante d’Hummels (45e), Paris aurait pu être mené à la pause.

Au retour des vestiaires, les choses ont empiré. Sans doute au courant de l’ouverture du score de Newcastle face à Milan en première période (ce qui éliminait virtuellement le PSG), les Parisiens ont coulé en encaissant le premier but du match. Sur une énième tentative de relance courte proche de son but au lieu de dégager le ballon très loin, Paris s’est fait punir. Sur une perte de balle d’Achraf Hakimi, Füllkrug a parfaitement servi Adeyemi pour le 1-0 (52e). À cet instant, le PSG était plus que jamais condamné à la Ligue Europa. Le scénario catastrophe n’a cependant duré que sept minutes. Le temps pour Warren Zaïre-Emery d’égaliser sur un centre de Mbappé (56e) et à l’AC Milan d’en faire de même à St James’ Park avec Pulisic (59e). Paris retrouvait sa deuxième place. Une joie qui a toutefois failli être de courte durée si Donnarumma n’avait pas sorti un nouvel arrêt décisif, cette fois face à Malen (62e). Une ambiance irrespirable dans laquelle les Franciliens ont cru réaliser l’exploit lorsque Mbappé est venu crucifier Kobel sur un caviar d’Hakimi. Malheureusement pour le Bondynois, il était hors-jeu (76e). Les Parisiens sont alors passés par toutes les émotions. Après cette fausse joie, ils ont vu Rafa Leão trouver le poteau à Newcastle, avant le but de la délivrance de Chukwueze (84e). Avec ce deuxième but milanais, Paris assurait sa qualification (à la différence de but particulière avec les Rossneri) et devait simplement éviter de perdre face au BVB. Et à ce moment du match, les Rouge et Bleu n’ont clairement pas cherché à arracher la première place du groupe au BVB, malgré les dangers annoncés au tirage des huitièmes (Real madrid, Manchester City, Bayern Munich, FC Barcelone, Atlético entre autres). Après une phase de poules compliquée, Paris s’est contenté de ce match nul synonyme de deuxième place. Et tout le monde était content.

- l’homme du match : Zaïre-Emery (7) : de retour en tant que titulaire pour la première fois depuis plusieurs semaines, le jeune titi parisien avait commencé très timidement son match. On ne l’avait pas senti frais physiquement et forcément cela ne l’avait pas aidé à être impactant dans l’entrejeu. Il semblait dépassé dans l’intensité dans le premier acte. Mais ce petit de 17 ans a du talent et de la ressource. Discret jusque-là, il s’est complètement réveillé en seconde période. C’est lui qui relance les siens d’une très belle frappe (1-1, 55e). Ensuite, il a retrouvé toute sa confiance avec des différences techniques impressionnantes. Clairement, l’homme de la qualification du côté parisien. Luis Enrique peut le remercier.

Dortmund :

- Kobel (5) : le portier du BVB a eu du boulot ce soir. Tout a commencé par la frappe vicieuse de Vitinha qu’il a su repousser (12e). Il s’est fait sauver par Süle après s’être fait éliminer par Mbappé (17e), avant de l’être par le poteau sur l’enroulée de Barcola (20e). Kobel a été de nouveau déterminant sur Kolo Muani juste avant la pause (45e). Mais il ne peut rien faire sur l’égalisation de Zaïre-Emery (1-1, 56e).

- Bensebaïni (4,5) : l’ancien de Gladbach a été plutôt neutre tout au long de la rencontre. Dans l’ombre d’un Wolf omniprésent et ultra-offensif, le défenseur gauche s’est concentré sur ses missions défensives. Hakimi ne l’a pas souvent pris de vitesse, mais l’Algérien a souvent laissé trop d’espace à RKM. Son bon pressing a amené l’ouverture du score de son équipe (51e).

- Süle (5,5) : très appliqué en première période, l’ex-bavarois a dégoûté les Parisiens lors de son sauvetage miraculeux sur la tentative de Mbappé (17e). Il a été concentré et intraitable sur ses interventions, sur Kolo Muani notamment (30e), tout en se permettant quelques montées avec le ballon (10e).

- Hummels (5) : toujours aussi propre à la relance, l’Allemand a excellé pour casser des lignes (14e). Mais sans surprise, Hummels a eu du mal à défendre la profondeur, face à la vitesse parisienne. Il est totalement dépassé par Kolo Muani (24e). Avant la mi-temps, il loupe de peu le cadre sur sa tête plongeante qui aurait pu faire mouche (45e). Il a réalisé un magnifique tacle sur Hakimi dans sa propre surface (49e). Le défenseur expérimenté est averti sur sa faute grossière sur Zaïre-Emery (58e). Il est venu contrarier RKM (68e), plein de sérénité, avant de se faire avoir par Mbappe (90+2e).

- Wolf (5,5) : titularisé sur le couloir droit, Wolf a posé énormément de problèmes aux hommes de Luis Enrique. Il a sans cesse apporté le surnombre en phase offensive, en venant se placer en soutien de Füllkrug (14e), ou bien en collant la ligne. Il a été teigneux aux duels, parfois à la limite, comme sur son coup de coude sur Kang-in Lee (28e). Moins entreprenant au retour des vestiaires. Schlotterbeck le remplace (69e).

- Ozcan (5,5) : un match plus qu’honnête pour le milieu défensif du BVB. Il a permis à Brandt et Reus de se projeter en assurant leurs arrières. Il a su résister au pressing parisien (13e) et renverser le jeu quand il le fallait (26e). Un bel abattage durant l’intégralité de la rencontre. Il s’est malheureusement fait manger par Mbappé sur le but du PSG (1-1, 56e). Il a laissé sa place, touché physiquement, à Sabitzer (69e).

- Reus (5,5) : le maestro n’a pas déçu. À 34 ans, il a guidé les siens, grâce à son calme, son intelligence, son placement et ses frappes qui ont mis à rude épreuve Donnarumma (10e, 26e). Il a gêné les milieux parisiens en profitant de sa liberté sur la pelouse, et n’a pas arrêté de presser la défense adverse. Il a eu plus de mal en deuxième période quand l’intensité est encore montée d’un cran.

- Brandt (6) : très juste techniquement, Brandt a joué un rôle majeur au sein de la formation d’Edin Terzic. Il a servi de relais à Ozcan pour faire monter ses coéquipiers sur le terrain, tout en contrôlant le tempo. Actif, il a aussi frappé de loin (46e), sans renoncer aux tâches défensives (6e). Complet.

- Bynoe-Gittens (3,5) : en forme ces dernières semaines, la pépite anglaise n’a hélas pas du tout pesé sur la rencontre ce soir. Il aurait dû tirer en début de match mais a trop tardé (3e). Il n’a pas été en réussite et a été plus que brouillon sur ses dribbles (37e). Il n’a fait qu’une seule différence, sur Marquinhos, en vitesse (45e), avant de laisser sa place à Malen (60e). Le Néerlandais s’est de suite mis au diapason, à l’aide d’une frappe inspirée (62e).

- Fullkrug (6) : utilisé dans un rôle de pivot, l’attaquant du BVB a été crucial à la retombée des ballons pour combiner avec ses partenaires (2e, 10e, 23e). Marquinhos n’a pas souvent résisté au physique de l’Allemand. Il a repoussé la frappe de Skriniar dans son camp (18e). L’ancien du Werder, décidément très altruiste, a fait le bon choix en servant Adeyemi sur le but de ce dernier (1-0, 51e). S’il n’a pas eu d’occasions franches, il a tout de même été très important ce soir. Il est remplacé par Häller (81e).

- Adeyemi (5,5) : peu efficace dans ses gestes, il a eu beaucoup trop de déchets techniques. Il a perdu un ballon qui aurait pu coûter très cher si Kolo Muani savait tirer (24e). L’ailier virevoltant a également envoyé le ballon au-dessus du stade sur la tentative de Reus (32e). Mais son abnégation a fini par payer, sur sa frappe au sol, bien servi par Füllkrug (1-0, 51e). Un but qui vient sans doute cacher une performance mitigée. Il a d’ailleurs légèrement dévié l’égalisation de Zaïre-Emery (1-1, 56e). Il sort, épuisé et remplacé par Reyna (80e).

PSG

- Donnarumma (6,5) : le portier italien était très attendu ce mercredi soir. Il a rapidement été sollicité (9e) dans cette rencontre. Et après une période plutôt calme, il a réalisé une parade XXL sur une frappe à bout portant de Marco Reus (25e). Un arrêt décisif qui a dû le mettre en confiance puisqu’il renvoyait aussi une belle tentative de Ozcan (32e). Encore vigilant devant Brandt (46e) puis devant Malen (61e). Entre temps, il ne pouvait rien sur le but d’Adeyemi (50e). Un gros match pour lui ce soir.

- Hakimi (4,5) : le Marocain avait un rôle clé dans cette rencontre. Et s’il a commencé timidement en se contant de défendre le un contre un face à Bynoe-Gittens, son match est bien trop décevant techniquement et dans l’impact. Il a manqué des passes, multiplié les mauvais choix offensivement. Surtout, c’est lui qui est coupable de la perte de balle offrant le premier but à Adeyemi (52e). Mais il a une activité très intéressante qui pousse à la faute ses adversaires et qui fait reculer le bloc adverse.

- Marquinhos (3,5) : le capitaine parisien ne semblait pas serein en conférence de presse d’avant-match. Il a confirmé cette impression ce mercredi soir. Très discret, il a commencé par se mettre en évidence avec une première tête manquée qui a offert une occasion à Reus (25e). Peu inspiré, il a écopé d’un jaune pour une intervention très maladroite sur Bynoe-Gittens avant la pause. Il manque d’autorité sur le but de Dortmund avec une nouvelle intervention manquée. Loin d’être rassurant de manière générale.

- Skriniar (4,5) : de retour dans le onze de Luis Enrique, le roc slovène a débuté sa rencontre par une glissade (5e). Ensuite, il a eu beaucoup de mal à suivre les appels d’Adeyemi puis de Malen. Dans le duel, il a tenu tête à Füllkrug mais a toujours un positionnement qui interroge notamment sur les contre-attaques. Un match moyen qui n’a pas été facilité par la prestation décevante de son compère brésilien. Mais dans l’ensemble, il arrive à s’en sortir.

- Hernandez (5) : positionné en tant que latéral gauche, l’international français a réalisé une intervention décisive face à Wolf qui était tout seul face au but (14e). Il a aussi réalisé un tacle limite mais dans les règles pour stopper Adeyemi qui allait entrer dans la surface. Mais sinon, il a été très correct défensivement et il a eu du travail sur son couloir gauche.

- Zaïre-Emery (7) : voir ci dessous

- Kang-in Lee (3) : le Sud-Coréen était aligné dans le milieu à trois de Luis Enrique ce mercredi soir. L’occasion pour lui de s’illustrer offensivement et d’imposer sa domination technique balle au pied. Mais il a fait tout l’inverse en multipliant les imprécisions techniques et en étant très peu impactant sur le plan défensif. Il a aussi raté l’immanquable sur un centre de Kolo Muani. Un match sans pour lui. Remplacé par Ugarte à la 70e. L’international urugayen a peu apporté dans son registre.

- Vitinha (6) : le Portugais a allumé la première mèche côté parisien d’une belle frappe à l’entrée de la surface à (12e). Globalement, il a été le meilleur parisien dans l’entrejeu en récupérant plusieurs ballons dans ce rôle de sentinelle et en arrivant à couper, plusieurs fois, les lignes de passe. Un match très plaisant de sa part surtout dans un contexte où son équipe peinait à gérer le rythme un peu fou du match.

- Barcola (5) : buteur ce week-end face à Nantes, Barcola débutait ce match face à Dortmund. L’occasion pour lui de se racheter après son entrée manquée face à Newcastle. Et s’il a d’abord beaucoup couru pour combler les espaces dans son dos, il a failli ouvrir le score sur sa première occasion. Mais sa frappe terminait sur le poteau (19e). Ensuite, il a joué juste et a montré une belle maitrise en première période. Dans le second acte, il a été plus discret mais il a eu le mérite de faire les efforts défensifs. Remplacé par Asensio à la 82e.

- Kolo Muani (3,5) : positionné dans un rôle d’ailier droit, et second attaquant sans le ballon, l’ancien du FC Nantes a connu un début de rencontre très mitigé. Il avait perdu beaucoup de ballons et multipliait les erreurs techniques. Il pensait ouvrir le score en prenant de vitesse Hummels mais il manquait son tir devant Kobel (23e). Très maladroit ensuite, il ratait une nouvelle occasion juste avant la mi-temps. Ensuite, il a continué à faire preuve de nombreuses maladresses. Remplacé par Carlos Soler à la 90e+6.

- Mbappé (6) : encore une fois, dans un match important, Mbappé a eu sa grosse occasion. Il pensait ouvrir le score en éliminant facilement le portier allemand et en prenant de vitesse Süle. Mais son tir, dans le but vide, était repoussé sur sa ligne par une intervention XXL du défenseur allemand (16e). Ensuite, il a eu des espaces et sur quelques accélérations, il a été capable de déposer son adversaire direct comme sur son but signalé hors-jeu. Il est resté une menace constante pour la défense de Dortmund. On a connu Mbappé moins bon et plus pénalisant pour son équipe.