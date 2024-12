FC Barcelone : Marc Casadó choque tout le monde

Lorsque l’on cite les meilleurs milieux du moment, Marc Casadó revient forcément parmi les premiers noms mentionnés. Pourtant, il y a quelques mois seulement, personne ne le connaissait. À vrai dire, il ne faisait même pas partie des joueurs considérés comme les plus prometteurs du Barça B. Bien que titulaire avec l’équipe B de l’ogre catalan la saison dernière, il avait par exemple été à deux doigts de partir l’été dernier, avec des clubs comme Granada et Valence qui le convoitaient. Mais Hansi Flick a su déceler le talent et la maturité du joueur, dont le contrat expirait, et l’a poussé à rester. « Mon contrat terminait et quand on a discuté d’une prolongation, la direction m’a dit que Flick comptait sur moi. Il voulait d’abord me voir pendant la présaison mais sur ce qu’il avait vu de moi, ça lui avait plu et il avait confiance en moi », expliquait le joueur en octobre.

La suite après cette publicité

Il faut dire que mercredi soir, sur la pelouse du Borussia Dortmund, dans un nouveau grand rendez-vous, le joueur formé à La Masia a encore été étincelant. Et c’est devenu une habitude dans les chocs au sommet, puisqu’il avait déjà été au-dessus du reste face au Real Madrid et face au Bayern Munich. On rappelle qu’il s’agit de sa première saison en tant que professionnel et ça ne l’empêche pas de se balader face aux meilleures équipes du Vieux Continent. Toujours bien placé, toujours le bon choix, toujours intelligent dans son jeu ; Marc Casadó ne semble pas avoir de défaut.

L’héritier de Busquets, enfin ?

Forcément, les comparaisons avec Sergio Busquets sont inévitables. Il faut dire que depuis le départ du milieu de terrain vers Miami, le club catalan peinait à trouver un remplaçant crédible, et il semble enfin l’avoir trouvé. Il faut dire qu’il y a des caractéristiques similaires évidentes entre les deux joueurs, et comme Casadó, Busquets était lui aussi un peu sorti de nulle part à l’époque. S’il est toujours difficile de mesurer l’apport de ce type de joueur d’un point de vue statistique, le journal Marca dévoile tout de même quelques statistiques épatantes.

La suite après cette publicité

C’est le quatrième joueur qui court le plus de kilomètres par match, avec 11,34km parcourus par rencontre en moyenne. Il a un pourcentage de passes réussies de 91,5% dans la compétition, un des plus gros totaux parmi les joueurs qui ont disputé plusieurs rencontres. Il a d’ailleurs disputé l’intégralité des 6 rencontres de son équipe en Ligue des Champions, preuve de son importance aux yeux de son entraîneur, qui n’hésite pourtant pas à reposer certaines vedettes de l’équipe. Et preuve, aussi, de ses capacités physiques assez impressionnantes. Plus que la prise de pouvoir phénoménale de Raphinha, que la confirmation du talent de Lamine Yamal ou du retour au top de Pedri, l’apparition de Marc Casado est peut-être la meilleure nouvelle de la saison pour les Blaugranas…