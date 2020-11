SCO Angers - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, le SCO d'Angers reçoit l'Olympique Lyonnais (17h, à suivre en direct sur notre site). L'occasion pour les Rhodaniens d'enchaîner et de se hisser sur le podium. Rudi Garcia devrait s'appuyer sur un 4-3-3 avec Lopes dans les buts, qui sera protégé par Dubois, Marcelo, Denayer et De Sciglio. Au milieu, on devrait retrouver Thiago Mendes, Caqueret et Paqueta. Enfin, l'attaque sera composée par Kadewere, Depay et Dembélé.

De son côté Angers devrait se présenter en 4-2-3-1 où Doumbia, Thomas, Traoré et Manceau protégeront Bernardoni. Un double pivot au milieu avec Capelle et Amadou. Pereira Lage, Fulgini et Thioub accompagneront Bahoken en attaque.