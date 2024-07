Turquie : Merih Demiral au cœur d’une grosse polémique

Grâce à sa victoire étriquée contre l’Autriche (2-1), la Turquie poursuit son petit bonhomme de chemin dans cet Euro 2024. Auteur d’un doublé à la Red Bull Arena de Leipzig, Merih Demiral a été le grand artisan de la qualification des Turcs pour les quarts de finale de la compétition. Néanmoins, l’ancien défenseur de la Juve, désormais en Arabie saoudite, défraie la chronique, ce mercredi.

Comme le relaye Sky Germany, Merih Demiral au cœur d’une polémique pour avoir célébré ses deux buts avec un geste (le pouce joint au majeur et à l’annulaire avec l’index et l’auriculaire dressés pour former les oreilles du loup ndlr) faisant référence aux Loups gris, mouvement turc d’extrême droite qui figure dans le collimateur des services de renseignement de plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, hôte du tournoi. « La façon dont j’ai célébré le match est liée à mon identité turque. J’ai vu des gens dans le stade qui ont également fait ce geste. Je voulais juste montrer à quel point j’étais heureux et fier », s’est défendu le joueur d’Al-Ahli au coup de sifflet final.