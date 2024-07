Euro 2024 : la Turquie se défait de l’Autriche !

Le dernier 8e de finale de cet Euro 2024 opposaient l’Autriche à la Turquie pour une rencontre très ouverte sur le papier. Emmenés par Arnautovic, Sabitzer et Laimer, les hommes de Ralf Rangnick partaient peut-être une toute petite pièce d’avance. Et encore… Ils ont surtout dominé leur poule dans laquelle se trouvaient la France et les Pays-Bas. L’équipe au Croissant-Etoilé présentait elle aussi quelques arguments intéressants, à commencer par Adra Güler et Orkun Kocku, mais elle était également sans son maitre à jouer Hakan Calhanoglu et Samet Akaydin, suspendus.

Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour confirmer la dynamique turque. Sur le premier corner de la rencontre tiré dès la première minute par Güler, la défense autrichienne panique. Posch dégage sur Baumgnartner, obligeant Penz à une parade maladroite sur sa ligne que Demiral expédie au fond (0-1, 1e). Cueillie à froid, l’Autriche ne tardait pas à réagir, à l’image de la frappe croisée hors cadre de Baumgartner (3e), puis sur ce corner (6e). Les deux équipes mettaient beaucoup d’intensité dans cette première demi-heure animée, à défaut d’être brillante.

La leçon de réalisme turque

Le physique et les duels prenaient le pas sur le jeu, obligeant l’arbitre de la rencontre Artur Soares Dias à sévir (3 avertissements dès la première période). Seul Baumgartner se signalait une dernière fois avant la pause (45e). Conscient que son équipe devait mieux faire, Rangnick opérait deux changements avec les entrées de Gregoritsch et Prass, qui faisaient du bien. Malheureusement pour la Das Team, le manque de réussite d’Arnautovic face au but venait s’en mêler, à moins que ça ne soit la belle sortie de Günok, c’est selon. A l’inverse, le réalisme était maximal chez les ouailles de Montella.

On prenait les mêmes pour recommencer avec Demiral qui sautait plus haut que tout le monde pour envoyer ce corner au premier poteau, s’offrir un doublé et le break (0-2, 59e). Dos au mur, l’Autriche continuait d’y croire dans cette dernière demi-heure, surtout sur un corner de Sabitzer, Gregoritsch redonnait espoir aux siens (1-2, 66e). Ces derniers faisaient le siège du but turc, sans se procurer de réelles situations non plus face à une défense qui renvoyait tous les ballons traînant dans sa surface. Seul Baumgartner a bien failli emmener tout le monde en prolongation sans cet arrêt impressionnant de Günok (90e+4e). C’est bien la Turquie qui file en quarts de finale de l’Euro contre les Pays-Bas.