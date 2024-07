Roumanie - Pays-Bas : les notes du match

Après un lundi assez pauvre en spectacle, cette journée de mardi démarrait avec un duel entre la Roumanie et les Pays-Bas. Des Néerlandais qui sortaient d’une phase de poules assez médiocre, s’étant qualifiés en tant que meilleurs troisièmes dans le groupe de la France. Curieusement, les Roumains ont terminé avec le même nombre de points - 4 au total - mais cela leur a premis d’être premiers de la poule E, devant la Belgique notamment. Les Oranje - vêtus de bleu aujourd’hui - devaient mieux faire donc. La rencontre démarrait avec beaucoup d’intensité, et une équipe roumaine offensive et agressive.

La suite après cette publicité

Dennis Man était par exemple très actif devant, et auteur d’une frappasse qui a frôlé la barre (14e). Mais c’est la qualité individuelle néerlandaise qui allait frapper en premier. Côté gauche, Cody Gakpo a envoyé une mine au ras du poteau droit d’un Nita impuissant pour ouvrir le score (0-1, 20e). Son troisième but dans cet Euro, et le début d’une grosse prestation. La Roumanie avait quand même du répondant, avec une énorme occasion manquée par Man (23e), alors que De Vrij, seul à la retombée d’un corner, envoyait le ballon dans le petit filet extérieur (26e). La rencontre était assez animée et Dumfries se voyait déjà offrir un caviar à Depay dans la surface, mais l’intervention décisive de Dragusin empêchait le deuxième but hollandais.

À lire

Euro 2024 : les Pays-Bas surclassent la Roumanie et filent en quarts

Cody Gakpo a brillé

La bande de Xavi Simons commençait à dominer totalement les débats, et le joueur appartenant au PSG ratait une superbe occasion, hésitant à frapper à bout portant au niveau du point de penalty suite à un caviar de Dumfries, avant de dévisser complètement (44e). Au retour des vestiaires, les Néerlandais continuaient d’avoir le dessus dans le jeu. Sur un cafouillage dans la surface, Memphis était à deux doigts de catapulter le cuir au fond mais Ratiu taclait in extremis pour empêcher l’ancien Lyonnais de fusiller les cages (54e). La Roumanie s’en sortait bien en n’étant qu’un seul but derrière, et Van Dijk, sur corner, manquait le cadre de peu (58e).

La suite après cette publicité

Les assauts s’enchaînaient et Nita devait sortir une belle intervention sur une frappe d’un Gakpo en feu (62e). Il inscrivait même un deuxième but en renard des surfaces, finalement annulé à cause d’un hors-jeu (63e). Depay voyait son coup franc sortir après avoir frôlé le poteau droit (68e). C’était un véritable festival, mais le but du break se faisait attendre. Veerman manquait une nouvelle opportunité avec un plat du pied non-cadré de quelques centimètres (73e). C’était un miracle que la bande de Memphis Depay ne mène que d’un but… Jusqu’à ce que Donyell Malen fasse enfin le break à la 83e. Sur un ballon en retrait précieux d’un Gakpo très combatif sur le coup, Malen n’avait plus qu’à mettre le pied pour plier la rencontre. Il s’offrait même un doublé dans le temps additionnel au terme d’une transition rondement menée. La sélection de Ronald Koeman a surclassé son rival - le score aurait même pu être plus sévère - et défiera le vainqueur du duel entre l’Autriche et la Turquie en quarts.

L’Homme du match

- Gakpo (8) : très en jambes tout au long de la rencontre, il confirme son très bel Euro avec un 8e de finale encore réussi. Sur une magnifique inspiration, il a ouvert le score pour son pays (20e). Il a bien temporisé avant de revenir sur son pied gauche et d’envoyer une mine au premier poteau. Toujours très explosif et appliqué, les Oranjes peuvent encore le remercier pour sa justesse technique. Il a continué à mettre le feu dans la défense roumaine en seconde période en se procurant des situations dangereuses en soliste par moment sans fausse note. Il a réalisé encore une grosse percée pour servir Malen sur un plateau sur le deuxième but. Un but et une passe décisive. Remplacé par Weghorst à la 84e

La suite après cette publicité

Roumanie

- Florin Nita (4) : responsable sur le premier but néerlandais où il couvre mal son premier poteau et voit la frappe de Gakpo lui filer entre les doigts. Le gardien roumain réalise malgré tout une prestation solide avec plusieurs grosses interventions empêchant les Pays-Bas de prendre le large (58e, 59e, 61e). Il est totalement battu sur les deuxième et troisième buts des Oranje, inscrits par Donyell Malen (83e) et (94e).

- Andrei Ratiu (3) : Cody Gakpo lui a fait vivre un cauchemar sur son côté. L’ailier de Liverpool l’efface trop facilement sur l’ouverture du score des Pays-Bas et a continué à lui poser des problèmes tout au long de la rencontre. Le joueur du Rayo Vallecano n’a jamais su se montrer à son avantage offensivement malgré une position très avancée en seconde période. Il sauve sa rencontre grâce à un beau sauvetage devant Memphis Depay seul au six mètres à la 56e qui empêche les Pays-Bas de prendre le match.

La suite après cette publicité

- Radu Dragusin (6,5) : une nouvelle bonne prestation pour le joueur de Tottenham. Seule éclaircie dans une après-midi bien terne pour la Roumanie. Il a fait vivre l’enfer à Memphis Depay jusqu’à sa sortie dans le temps additionnel. Seule tâche noire sur sa prestation, en fin de match, il se laisse un peu endormir par Cody Gakpo sur le côté gauche qui se faufile le long de ligne de but et sert Malen à la 83e pour le 2-0.

- Andrei Burca (4) : titularisé comme défenseur central, il est rapidement replacé sur le côté gauche après la sortie sur blessure de Mogos (38e). Il s’est retrouvé en immense difficulté face à la vitesse du cote droit néerlandais Dumfries-Malen en seconde période. Offensivement, il n’a quasiment rien proposé.

- Vasile Mogos (non noté) : sorti à la 38e sur blessure et remplacé par Bogdan Racovitan (4) : rentré en cours de match le défenseur à mis du temps à se mettre dans sa rencontre. En grande difficulté face à la vitesse des attaquants néerlandais il se fait notamment éliminer par Depay puis Dumfries sur ses deux première situation. Bien épaulé par Dragusin, il a souffert avec le reste son équipe en seconde période.

- Marius Marin (5) : il débute sa rencontre avec envie et se démontre par deux tacles autoritaires devant Bergwijn (13e) et (34e). Important devant la défense, il n’aura cependant jamais réussi à impacter la rencontre balle au pied. Il est averti à la 67e pour une faute à l’entrée de la surface sur Xavi Simons avant d’être remplacé à la 71e par Alexandru Cicaldau.

- Razvan Marin (3,5) : dur de trouver quelque chose à dire sur le joueur d’Empoli tant il a été transparent cet après-midi. Membre le moins en vue du milieu à trois roumain il n’a jamais réussi à exister dans ce match. Pour conclure une prestation terne, il se fait facilement éliminer par Malen, lancé en contre, sur le 3e but néerlandais à la 94ème minute.

- Nicolae Stanciu (4,5) : le capitaine de la Roumanie a vécu une rencontre bien compliquée face au milieu néerlandais. Jamais vraiment dans le coup malgré une activité intéressante des deux côtés du terrain en première période. Il n’a jamais réussi à peser et prendre le match à son compte. il est remplacé à la 87e par Darius Olaru.

- Dennis Man (4) : à l’origine d’une grosse occasion à la 13e après un rush solitaire, il voit se frappe frôler le cadre. Il a fait ce qu’il a pu sur son côté mais a manqué de justesse dans le dernier geste.

- Denis Dragus (4) : fer de lance du très bon pressing roumain en début de rencontre, il a complètement disparu lorsque les Pays-Bas ont mis le pied sur le ballon. Juste avant la mi-temps il a la balle de l’égalisation mais sa frappe à l’entrée de la surface est trop sur Verbruggen qui s’en saisit facilement. Sevré de ballons au retour des vestiaires, il est remplacé par Valentin Mihaila à la 71e.

- Ianis Hagi (4,5) : remuant en début de rencontre sur son côté gauche, il s’est petit à petit éteint comme le reste de son équipe après le premier quart d’heure. Malheureux offensivement, il a fait énormément d’efforts défensifs pour couvrir les montées incessantes de Dumfries. Remplacé à la 71e par Denis Alibec.

Pays-Bas

- Verbruggen (6) : il n’a pas eu énormément de travail durant la rencontre mais il a su rester concentré pour sortir les bonnes parades sur les moments de confiance des Roumains, comme sur cette occasion en or de la Roumanie au début de la seconde période où il a sorti un énorme arrêt sur la tête de Burca. Il a fait son travail admirablement sans étincelle.

- Dumfries (7) : très impliqué sur son côté, il a provoqué beaucoup, surtout en première période. Il a gagné de nombreux coups de pieds arrêtés qu’il a lui même tiré. Il a bien failli offrir le deuxième but néerlandais en délivrant un caviar sur la tête loupée de de Vrij. Il a été souvent trouvé malgré quelques centres repoussés par la défense roumaine. Toujours très précieux pour le jeu aérien de son équipe. Il a été averti d’un jaune (77e).

- van Dijk (5,5) : avec un nombre important de corners tirés par son équipe, il a bien failli marquer mais son coup de casque est venu s’écraser sur le poteau. De manière général, il a répondu présent dans ses tâches défensives. En effet, le défenseur de Liverpool est resté concentré et vigilant sur les opportunités roumaines. Il termine la rencontre avec huit dégagements. Néanmoins, il faut noter les 9 pertes de balles et deux fautes commises. Quelques fausses notes.

- de Vrij (5,5) : plus solide que face à l’Autriche, il n’a pas été dépassé et a répondu présent. Le défenseur de l’Inter termine avec de solides stats défensives, affichant trois dégagements, une interception et deux tacles mais surtout de très belles relances propres sans prendre de risque et sans perte de balle. Il a remporté sept de ses dix duels. Il n’a commis qu’une faute et n’a pas été averti. Il a eu quelques ballons aériens sur corner mais a manqué de réussite.

- Aké (6) : très gros volume de jeu pour le joueur de Manchester City et une prestation complète. Un peu à l’image de Schouten, il n’a pas loupé grand chose. Il a été présent avec beaucoup d’énergie sur son côté. En attaque comme en défense, il a été précieux. Il a couru beaucoup de kilomètres avec deux dégagements, un tir bloqué, trois tacles, une interception et plus de 90% de passes réussies à la relance. Difficile de faire mieux. Remplacé par van de Ven à la 69e

- Schouten (6) : l’assurance tout risque. Le milieu de Bologne est certes discret mais il a été l’un des joueurs les plus propres de son équipes. Il a remporté tous ses duels, n’a perdu aucun ballon, a réussi presque toutes ses passes, tout en répondant présent dans la production défensive, avec deux interceptions et deux tacles. Au four et au moulin pour une prestation complète. Remplacé par Veerman à la 69e

- Reijnders (6) : le joueur de l’AC Milan a été très important dans le collectif néerlandais en distillant de nombreux jolis ballons. Il a joué un rôle prépondérant dans la construction rapide des occasions de son équipe, notamment dans les phases de domination. Peu de déchets, peu d’hésitation, il n’a pas commis d’erreurs.

- Simons (7) : auteur de la passe décisive pour l’ouverture du score de Gakpo, le joueur du PSG a brillamment joué son rôle de créateur malgré quelques déchets et loupés comme cette volée au point de pénalty (44e) pour le break. Il a touché beaucoup de ballons avec un gros volume de jeu. Il a même fait le show avec un coup du foulard. Toujours en forme, il s’est offert une deuxième passe décisive sur le troisième but de son équipe. Jusqu’au bout, Simons a été au coeur du jeu des Pays-Bas.

- Bergwijn (5,5) : l’ailier de l’Ajax a mis beaucoup d’explosivité et d’intensité dans son jeu ce soir. Il a amené beaucoup d’énergie sur son côté en témoigne un nombre important de kilomètres parcourus. Il a été indispensable dans les phases de domination de son équipe pour fatiguer les défenseurs roumains. Beaucoup de passes réussies et peu de fausses notes dans sa prestation. Remplacé par Malen (7,5) à la 45e qui a inscrit le deuxième but néerlandais après plusieurs tentatives en seconde période. Il s’est même offert le premier doublé de cet Euro 2024 en fin de rencontre en inscrivant le but du break en soliste (90e+3). Une rentrée décisive.

- Gakpo (8) : voir ci-dessus

- Depay (5,5) : il a été trouvé à de nombreuses reprises mais a complètement été dominé par Dragusin. Le défenseur roumain est parvenu à le stopper dans chaque opportunité en première période. Passage parfois compliqué pour le joueur de l’Atlético. On ne peut néanmoins pas lui retirer son énergie, son intensité et sa capacité à se démarquer pour avoir le ballon au pied. Il est resté concentré et a été bien plus propre en seconde période. Remplacé par Blind à la 84e