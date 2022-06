ASSE : Pascal Dupraz sort du silence

Reléguée en Ligue 2 après sa défaite face à Auxerre en barrages, l’AS Saint-Étienne a décidé de ne pas conserver son entraîneur Pascal Dupraz. Ce dernier a d’ailleurs été remplacé par Laurent Battlès. Interrogé par Le Parisien, le Haut-Savoyard est revenu sur les conditions de son départ du Forez. Et visiblement, tout s’est joué après la claque reçue à Lorient le 8 avril dernier (2-6).

« Le deal était clair entre nous. Je suis là pour six mois et on verra ensuite, une fois la mission terminée. Mais sachez que, quoi qu’il arrive, j’avais décidé de partir après notre défaite à Lorient le 8 avril. Après le match, des supporters nous ont suivis. Et un de leur véhicule a même percuté notre bus sur la route de l’aéroport. Sur le tarmac, on m’a demandé d’aller parler à la trentaine de types présents. L’un d’eux m’a hurlé à dix centimètres du visage : « Espèce de bouffon ! T’as intérêt à maintenir le club sinon on te fume. » Cette menace de mort, ça a été le déclic pour quitter le club. J’ai compris que je n’irais pas plus loin que le 30 juin ici, maintien ou pas. Au-delà de la violence des menaces, j’ai réalisé que même si les Verts restaient en L1, la suite ne pourrait être que pire pour moi ici. Ce qui s’est passé après le match contre Auxerre m’a confirmé ce climat de terreur d’une toute petite minorité. Dans les tribunes, j’ai vu des gamins de six ou sept ans, invités par le club, hurler de peur devant les fumigènes qu’ils se prenaient sur la gueule. Quelle est la prochaine étape ? Un mort sous prétexte que l’équipe ne gagne pas assez ? C’est inacceptable. »