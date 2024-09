Rodrigo se rapproche d’Al-Gharafa

Il y a plus d’un an maintenant, le club qatari d’Al-Rayyan avait réalisé deux coups offensifs en recrutant Sofiane Boufal à Angers et Rodrigo à Leeds. L’international marocain vient de résilier son contrat et s’est engagé avec l’Union Saint-Gilloise. Et Al-Rayyan va donc perdre un nouvel offensif puisque l’attaquant espagnol est également sur le départ.

Selon nos informations, l’attaquant de 33 ans, auteur de 12 buts et 6 passes décisives en 23 matches devrait rester au Qatar puisqu’il est en discussions avancées avec Al-Gharafa. Le club qatari est à la recherche d’un ailier droit depuis le début du mercato et espère donc bien récupérer l’international espagnol. Les parties espèrent rapidement conclure ce dossier.