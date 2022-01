BL : le Bayer Leverkusen s'offre Gladbach et monte sur le podium

Duel intéressant en Bundesliga puisque le Bayer Leverkusen (6e) se déplaçait sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (12e) pour le compte de la 19e journée. Les joueurs de Gerardo Seoane voulaient relancer la machine après un nul 2-2 contre l'Union Berlin tandis que les Fohlen restaient sur une victoire surprenante contre le Bayern Munich (2-1). Après une première période nulle et vierge, tout s'est emballé au retour des vestiaires. Patrik Schick manquait un penalty pour les visiteurs (50e) mais quelques secondes plus tard, Florian Wirtz déposait victorieusement un ballon sur le crâne de Robert Andrich (1-0, 51e).

Le Bayer Leverkusen prenait le large quelques minutes plus tard. Piero Hincapié délivrait une offrande pour Patrik Schick qui inscrivait alors son 18e but de la saison en Bundesliga (2-0, 74e). Dos au mur, l'équipe d'Adolf Hütter répondait et Nico Elvedi s'arrachait pour réduire le score (2-1, 81e). Finalement, cela ne suffisait pas et le Bayer Leverkusen manquait même un penalty de Kerem Demirbay en fin de match (87e). Qu'importe, le Bayer s'imposait 2-1. Au classement, les visiteurs remontent au troisième rang avec un point d'avance sur Hoffenheim (4e) et l'Union Berlin (5e). Le Borussia Mönchengladbach reste douzième avec quatre points d'avance sur le barragiste.