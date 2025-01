La Neymar mania s’empare déjà de Santos

Le retour de Neymar Jr à Santos est pratiquement officiel et les fans du Peixe sont déjà fous de joie à l’idée d’accueillir l’enfant du club. En effet, RMC Sport révèle que les adhésions au club, afin d’avoir des billets plus facilement pour les rencontres, ont explosé.

La suite après cette publicité

Ainsi, plus de 9 000 membres ont pris un abonnement depuis hier. Ce qui fait environ 60 000 adhérents au total. Mais tous ne sont pas assurés d’avoir des places pour les matches puisque le quota pour les adhérents est limité et que le stade ne peut accueillir que 16 798 spectateurs. Les fans les plus réguliers seront avantagés puisque les précieux sésames seront attribués grâce à un système de ratings.