Le FC Barcelone est au bord du précipice !

L’ère Bartomeu est terminée. Après un peu plus de cinq ans à la tête du club, le dirigeant catalan a décidé de démissionner, alors qu’une motion de censure pour le destituer, sa direction et lui, allait être organisée. Une nouvelle accueillie avec le sourire par énormément de supporters blaugranas. Mais malheureusement, pour eux du moins, leur club de cœur va continuer de payer les pots cassés de la mauvaise gestion du club par le désormais ancien président. Les dernières nouvelles venues de Catalogne sont ainsi plus que préoccupantes...

Depuis des semaines déjà, le club tente de trouver un accord pour une baisse salariale avec son vestiaire. Certains joueurs ont déjà donné leur feu vert, de façon individuelle, à l'image de Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Clément Lenglet et Marc-André ter Stegen. Les joueurs en question ont ainsi signé de nouveaux contrats, avec une baisse de leurs émoluments qui sera rattrapée sur les prochaines saisons. Mais la situation reste critique. Comme l'explique la sérieuse radio catalane RAC1, le club a une semaine pour accorder une baisse totale des salaires de 190 millions d'euros.

Le cas Messi risque de coûter très cher

Un montant qui correspond à environ 30% de la masse salariale de l'équipe. Concrètement, la commission de gestion qui a pris la relève de Bartomeu et qui gèrera le club jusqu'aux prochaines élections a jusqu'au 5 novembre pour réussir à trouver cet accord. Et si elle n'y parvient pas ? C'est simple. Le club risque d'entrer en « concurso de acreedores ». Un procédé similaire à ce qu'on appelle en France le redressement judiciaire, et qu'on a souvent vu en Espagne lors des années 2000, quand de nombreux clubs étaient en crise. Un contrôleur placé par la justice s'empare du club et se charge de réduire, au maximum, les dépenses, coupant partout où il peut pour économiser des euros. Avec des conséquences qui seraient terribles, puisque pour se sauver, le club devrait probablement se séparer de ses actifs les plus importants, à savoir ses meilleurs joueurs.

Une situation qui serait chaotique et plus que préoccupante donc pour un club de football d'un tel niveau. D'autant plus que le cas Messi pourrait encore plus enfoncer le club, puisqu'en cas de non-prolongation, le Barça devrait lui verser un bonus de fin de contrat. Carles Tusquets, président intérimaire, et compagnie ont encore du boulot, d'autant plus qu'avec la situation sanitaire actuelle qui évolue de façon plutôt négative en Espagne et un peu partout en Europe, le club va encore devoir continuer de se passer de nombreuses sources de revenus pendant de longs mois...