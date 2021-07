JO : l’Espagne et l'Egypte passent en quart, l'Argentine éliminée

Pour cette dernière journée de la phase de poules des Jeux Olympiques de Tokyo, l'Espagne devait assurer sa qualification face à l’Argentine dans le groupe C. Avec quatre points, la Roja n’avait qu’une longueur d’avance au classement sur son adversaire. Un match que les Espagnols ont dominé, avec notamment 62 % de possession. Ils ont su concrétiser leur domination à la 66e minute par l’intermédiaire de Mikel Merino, bien servi par Dani Olmo. Les Argentins parvenaient à égaliser en fin de match (87e). Tomas Belmonte s’élevait plus haut que tout le monde pour reprendre un corner de Thiago Almada. Score final 1-1. La joie des Espagnols, qui rejoignent les quarts de finale, contrastaient avec la tristesse des Argentins, doublés par l'Egypte et éliminés.

Dans l’autre match de ce groupe, l’Australie, troisième à égalité de point avec l’Argentine, était opposée à l’Egypte. Derniers de la poule avec un petit point, les Égyptiens pouvaient tout de même espérer se qualifier en cas de victoire. Il fallait que dans le même temps l'Argentine ne gagne pas face à l’Espagne. Et ils se sont donné les moyens d’y croire. Juste avant la mi-temps, Ahmed Yasser Rayan donnait l’avantage à l'Égypte sur une passe de Ramadan Sobhi. Les Égyptiens aggravaient le score à la 88e minute, Ammar Hamdy reprenait une frappe repoussée par le gardien australien et permettait à son équipe de s'imposer 2-0. Un but validé deux minutes plus tard, après utilisation de la VAR. L’Espagne finit première de la poule avec cinq points, un de plus que l’Argentine et l’Egypte. Mais ce sont ces derniers qui se qualifient grâce à une différence de but de +1, contre -1 pour l'Albiceleste.